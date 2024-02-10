"Увидел настоящий ад": новые детали трагической атаки "Шахедов" по Харькову (видео, фото)

Харьковчанин снял, как горел его дом. Его жизнь спасло то, что мужчина спрятался ниже на улице. В другом доме сгорела заживо целая семья.

Житель Харькова снял последствия атаки ВС РФ по Харькову. Деталями 10 февраля поделился начальник следственного управления и заместитель руководителя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Это видео снял владелец горящего дома. Он спасся и выжил только благодаря собственной бдительности и быстрой реакции", — объяснил правоохранитель.

Он передал, что харьковчанин услышал первое попадание и побежал прочь из дома. Он помнил, что вражеские дроны чаще всего летают "стаями".

"Уже было хорошо слышно, как летит второй беспилотник — мужчина побежал вниз по улице и спрятался. Возвращаться домой решил уже после удара, но там увидел настоящий ад — сначала потекло топливо, а потом все сразу загорелось. Он потерял жилье, но сохранил жизнь", — рассказал Болвинов.

Начальник следственного управления полиции призвал украинцев не игнорировать тревогу и быть внимательными, прятаться в надежных укрытиях сразу после сирены.

"Устанавливайте оповещения на телефоны, чтобы не пропустить очередную атаку — враг циничен, бьет ночью и убивает гражданских во сне. Берегите свою жизнь и жизнь близких", — подчеркнул Болвинов.

На видео мужчина снимает дома, охваченные пламенем.

"Ну все, нет у меня больше дома", — говорит житель Харькова.

Новые подробности гибели семьи с тремя детьми

Также Болвинов проинформировал, что в Харькове сгорела заживо целая семья. Погибли трое детей — 7-летний Леша, 4-летний Михаил и 10-месячный Павел — вместе с родителями.

"Во время тревог родители с детьми прятались в подвале. Но на этот раз во двор ворвалось пламя. Когда семья побежала прятаться, возле дома уже горели две машины и топливо. Все семеро оказались в огненной ловушке", — рассказал правоохранитель.

По предварительным данным, старший и младший сыновья были с мамой. Средний мальчик бегал за папой.

"Мужчина вероятно, потерял сознание первым, а маленький — забился в угол, сам в кухне. Там мы его и нашли. Мать с двумя другими сыновьями пыталась спастись в ванной, держала детей в объятиях", — передал Болвинов.

Фото с места событий Фото: Facebook / Сергей Болвинов Фото с места событий Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Он сообщил, что тела погибших сильно обгорели, поэтому для окончательных выводов нужна ДНК-экспертиза.

Напомним, в результате атаки российских дронов по Харькову погибли семь человек. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате ударов по АЗС разлилось горящее топливо. Оно перенесло огонь на более десятка жилых домов.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что из-за "российского безумия" погибли дети, которые "еще не успели увидеть жизнь".