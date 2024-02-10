Зеленский назвал новых заместителей Сырского и главы Генштаба: что о них известно (видео)

Президент озвучил имена заместителей главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба ВСУ. По его словам, это люди, которых хорошо знают в армии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военным руководством и правительством страны, итогом которых стали новые кадровые назначения в армии. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 10 февраля.

"Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии", — говорится в публикации.

Зеленский заявил, что заместителями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были назначены полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко. Направление Сухаревского – БПЛА и развитие применения дронов, Лебеденко – технологический компонент армии и боевых систем.

"Нужна четкая практика работы с новыми технологиями", — подчеркнул президент.

Зеленский также согласовал кандидатуры новых заместителей начальника Генерального штаба ВСУ. Так, бригадный генерал Владимир Горбатюк возглавит направление, связанное с работой штабов, планированием и управлением. Бригадный генерал Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, а бригадный генерал Михаил Драпатый – за подготовку военных.

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, — весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", — написал президент.

Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский с 2022 года был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады. В 2021-2022 годах был начальником штаба 35-й бригады морской пехоты, в 2016-2021 годах – командиром 503-го батальона морской пехоты.

Он был первым офицером ВСУ, под чьим командованием открыт огонь на поражение российских боевиков. 13 апреля 2014 года принял участие в первом бою войны на Донбассе — у Семеновки.

С февраля по октябрь 2004 года участвовал в Миротворческой миссии в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады. Участник битвы за Эль-Кут.

Владимир Горбатюк

Владимир Горбатюк – бригадный генерал ВСУ. По состоянию на апрель 2014 года был командиром ротации украинского контингента в Косово.

В 2015 году назначен командиром 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Алексей Шевченко

Алексей Шевченко – полковник ВСУ, начальник Житомирского военного института имени С. П. Королева.

Служил в командных должностях артиллерийских подразделений, в должности заместителя начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 19 апреля 2022 года назначен начальником Военной академии, расположенном в городе Одесса.

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый – бригадный генерал, бывший командующий 58-й мотопехотной бригады и ОУВ "Херсон".

Был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Подразделения 2-го батальона бригады были расположены вокруг Мариуполя. Командовал операцией по отражению попытки вооруженного захвата города 9 мая.

В августе 2016 года назначен командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады которая выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе Донецкой области. До этого также служил на должности начальника штаба в составе 30-й отдельной механизированной бригады.

В августе 2019 передал 58-ю бригаду другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Андрей Лебеденко

На момент написания публикации в публичном доступе почти нет информации о полковнике Андрее Лебеденко. Его имя числится в списке лиц, удостоенных Ордена Даниила Галицкого. Лебеденко получил награду в 2022 году.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.

Кроме того, 9 февраля президент уволил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу с должности руководителя Генерального штаба ВСУ. На его место назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича.