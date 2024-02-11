Ночной удар "Шахедов" по Украине: ВС РФ запустили 45 БПЛА, есть погибшие (фото)

Больше всего от атак противника пострадала Херсонская область, где в результате обстрела один человек погиб, и еще один украинец получил ранения.

В ночь на 11 февраля российские оккупанты нанесли удар 45-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" из районов Балаклава и мыс Чауда (Крым). Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в воскресенье.

В результате боевой работы уничтожено 40 БПЛА противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Николаев

В Николаеве дрон попал по объекту инфраструктуры, повреждено админздание, автомобили, жилые дома и газопровод. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате попаданий произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС. В результате атаки ранение получил мужчина. Сейчас в состоянии средней тяжести он находится под опекой медиков. Всего силы ПВО Украины уничтожили 8 беспилотников типа "Шахед" над Николаевом и областью.

Херсон

В Херсоне из-за обстрела без света и воды остался Шуменский район. Кроме того, как проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, по областному центру враг віпустил 32 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, гаражный кооператив и припортовую инфраструктуру в Херсоне. Из-за российской агрессии один человек погиб и еще один получил ранения.

Одесса

В ночь 11 февраля силы ПВО уничтожили в Одессе 4 российских беспилотника, сообщила Наталия Гуменюк. Обломками был поврежден спорткомплекс в областном центре. Обошлось без пострадавших и человеческих жертв.

Днепропетровская область

В регионе возник пожар из-за падения обломков двух сбитых дронов, ранения получил 39-летний мужчина. Его состояние удовлетворительное, он продолжит лечение дома.

Киевская область

На Киевщине обломки "Шахедов" повредили складские помещения, СТО, ангар, админздание одного из предприятий.

"Пожар, возникший на месте падения обломков, оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших среди населения нет. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки", — сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Киев

На Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице держала почти 2 часа. Силами и средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты противника, которые направлялись на Киев, были поражены еще на подступах к городу. По информации начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в результате российской атаки дронов на Харьков вечером 9 февраля погибли семь человек. Среди погибших было трое детей: в возрасте 7 и 4 лет, а также младенец.

Несколько ранее представительница Сил обороны Наталия Гуменюк заявила, что оккупанты усилили атаки ударными БпЛА на юге Украины и пытаются найти ПВО. В связи с успешным уничтожением ракетного катера "Ивановец" и усилением шторма российский флот не может восстановить полноценное присутствие в море.