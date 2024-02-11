Ампутировали пальцы: росСМИ запустили фейк о пытках оккупанта в плену

Пропагандисты опубликовали из соцсетей историю российского захватчика, которому в Украине якобы отрезали пальцы, но при этом никто из них даже не проверил факты и не поговорил с родственниками "пострадавшего".

Российские пропагандисты распиарили историю о российском военном Алексей Мотузе, которому якобы в украинском плену отрезали пальцы на руке. Однако свои материалы росСМИ проиллюстрировали фотографией украинца, который в 2022 году во время работы с циркулярной пилой случайно отрезал себе все пять пальцев, пишет медиа ASTRA.

История касалась жительницы Томска 64-летней Татьяны Мотуз и ее 44-летнего сына Алексея, который добровольно участвовал во вторжении в Украину. В ночь с 8 на 9 января 2024 года его сожительнице Анастасии написали неизвестные с украинского номера в Telegram. От женщины требовали выслать интимные фото, в случае отказа обещали убить гражданского мужа. А потом прислали фото ампутированной конечности, заявив, что она принадлежит Алексею Мотузу, попавшему в плен.

Как пишет ASTRA, российские пропагандистские СМИ и паблики быстро "подхватили" эту историю и растиражировали. Однако ни один представитель медиа не общался с семьей Мотуз лично. А самих журналистов ASTRA смутило в этой истории несколько моментов.

"В Telegram есть функция "скрыть номер", почему неизвестные ей не пользовались, и демонстрировали номер телефона — неизвестно", — говорится в соответствующем посте СМИ.

А 11 февраля журналисты медиа узнали, что как минимум одно фото из отправленных родственникам Мотуза не является достоверным. Так, 21 января 2022 года в украинском издании Depo.ua была опубликована заметка с заголовком: "Закарпатские врачи пришивали парню отрезанные пальцы (ФОТО 18+)". В заметке опубликовано фото руки молодого человека без пальцев, полностью совпадающее с фото, которое было отправлено родственникам Мотуза. Материал был посвящен тому, что в Закарпатской областной больнице 16-летнему парню провели пересадку пальцев руки после того, как он случайно ампутировал себе конечность циркулярной пилой.

Напомним, несколькими днями ранее в СНБО сообщили, что РФ распространяет фейки о расстреле за отказ идти на штурм. Фактчекеры заметили явные признаки, которые доказывают фейковость видео с якобы "военным преступлением". Подобные видео являются информационно-психологической операцией РФ, направленной против ВСУ и мобилизации.

Кроме того в начале декабря 2023 года россияне запустили фейк о "гибели" на фронте 17-летнего подростка. По словам начальника Службы по делам детей Львовской ОВА Владимира Лиса, в реальности мужчине было 26 лет и он служил не в той бригаде, которую указали пропагандисты.