Украина догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, — Федоров (видео)

По его словам Михаила Федорова, производство БПЛА продолжает масштабироваться. Производство беспилотников дальнего радиуса действия ограничивается только финансированием.

Украина догнала Российскую Федерацию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. В этом вопросе Украина будет дальше масштабироваться. Также ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA. Об этом 11 февраля заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте"Слон".

"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", — сказал Федоров.

Министр отметил, что производство беспилотников дальнего радиуса действия ограничивается только финансированием.

"Во всех доменах, в воздух, и море мы продолжаем активную технологическую борьбу и там точно будут новые достижения", — подчеркнул Федоров.

По его словам, производство продолжает масштабироваться. Украине удалось запустить рынок БпЛА фактически с нуля и осуществить технологический скачок в этой сфере.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то что-то горит на территории России. И это можно масштабировать. Мы запустили программу "Армия дронов", как государственную программу. За полгода мы догнали (РФ — ред.) по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали эту технологическую борьбу. Сейчас мы построили фундамент для этого", — заявил Михаил Федоров.

Также Федоров анонсировал появление улучшенной версии морского дрона MAGURA. Он отметил, что в 2024 году ожидается "новый технологический скачок" в разработке.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что ВС РФ начали применять "умные" дроны с машинным зрением. Машинное зрение не имеет особо общего с искусственным интеллектом, однако "умные" дроны могут обходить РЭБ и самостоятельно долетать до цели.

Ранее, 31 января лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что российские дроны с машинным зрением опасны для украинских военных, поскольку они игнорируют средства РЭБ