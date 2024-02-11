Разгонял Евромайдан: СМИ узнали подробности о новом командующем ТРО Плахуте

Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны в 2013 году был начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Новый командующий ТРО Игорь Плахута командовал внутренними войсками во время разгона протестующих на Майдане Независимости в 2013 году. Об этом сообщила "Украинская правда" в воскресенье, 11 февраля.

Медиа пишет о том, что в ночь на 10 декабря 2013 года сотрудники правоохранительных органов освободили правительственный квартал от баррикад Евромайдана. Впоследствии Плахута, тогдашний начальник Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины, заявил, что на расчистку улиц было направлено около 400 бойцов внутренних войск и спецподразделения "Беркут". По его словам, "люди в черном, которые убирали баррикады, были работниками коммунальных служб".

21 января 2014 года СМИ написали, что на переговоры с демонстрантами вышел сотрудник Министерства внутренних дел и им оказался именно нынешний новоназначенный президентом командир сил территориальной обороны.

Игорь Плахута — генерал-майор. Был командиром 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ, начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД. А также был заместителем командира оперативно-стратегического управления войск "Хортица", которым командовал новоназначенный главком ВСУ Александр Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил командующих Объединенных сил, ДШВ и Сил теробороны. Новым командующим Объединенных сил ВСУ стал Юрий Содоль, командующим ДШВ стал Игорь Скибюк, а командование Сил теробороны возглавил Игорь Плахута.

Кроме того Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был сотрудником Министерства обороны Украины.