"Пропасть неизбежна": в марте многое в РФ посыплется, — экономический эксперт (видео)

По словам эксперта Ильи Несходовского, Кремль может пойти на увеличение налогов в некоторых отраслях и сыграть в инфляцию, но это все равно не даст того ресурса, который Россия имела в 2022-м и даже 2023 году.

Власти Российской Федерации из-за войны против Украины переводят все больше секторов экономики в ручной режим. Достаточного запаса прочности для долгой войны Россия не имеет. Об этом 11 февраля заявил экономический эксперт Илья Несходовский в эфире телеканала FREEДОМ.

Он считает, что Российская Федерация способствует созданию очагов военного напряжения в районах транспортировки нефти, рассчитывая на увеличение нефтяных цен.

"Союзники Украины, страны НАТО достаточно активно и оперативно отвечают на эти вызовы. И это не дает возможности уйти цене на нефть намного выше тех пределов, которые хотелось бы увидеть в России", — заявил Илья Несходовский.

Он отметил, что наши Вооруженные Силы Украины и спецслужбы проводят активные мероприятия на территории Российской Федерации и ухудшают ее возможности отправлять нефть и нефтепродукты за границу, что в свою очередь влияет на экономику России и уменьшает поступления в бюджет.

Эксперт отмечает, что в Кремле могут пойти на увеличение налогов в некоторых отраслях, однако до президентских выборов в РФ этого не произойдет.

"До выборов надо показать максимальное благосостояние, максимально красивые потемкинские деревни, чтобы проголосовали... ждем марта, когда уже удерживать в таком состоянии экономику будет невозможно, и очень многие вещи посыплются", — считает Несходовский.

По его мнению, в России будет однозначно инфляция и увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также будет увеличение стоимости лекарств и тому подобное.

"Это все будет происходить, потому что ресурсов для того, чтобы этого не происходило, нет. Нет производства, нет инвестиций, нет достаточного внутреннего спроса. Поэтому пропасть неизбежна", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что деньги, которые были выделены на российскую армию, были успешно разворованы военными чиновниками, генералами, всеми, кто имел к этому отношение.

"На бумаге складывались очень красивые картинки: танки "Армата", ракеты, которые невозможно сбить, рисовались мультики и людям объясняли те большие расходы, но они не имели нужного эффекта... Когда оказалось, что Украина оказывает эффективное сопротивление агрессору, уничтожает их танки в довольно большом количестве, оказалось, что нет тех объемов, о которых постоянно, каждый год рассказывалось, потому что их разворовывали", — пояснил Илья Несходовский.

Напомним, 11 февраля Фокус писал о том, что в Китае заявили, что Россия должна вернуть Владивосток. Китайский эксперт из CCG Зичен Ван отметил, что одержимость главы Кремля историей неконструктивна, поскольку в современном мире действуют нынешние законы, а не законы VIII века.