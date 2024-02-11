Украли 100 лет назад: в Китае заявили, что Россия должна вернуть Владивосток, — соцсети

Китайский эксперт из CCG Зичен Ван отметил, что одержимость главы Кремля историей неконструктивна, так как в современном мире действуют нынешние законы, а не законы VIII века.

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После нашумевшего интервью президента РФ Владимира Путина комментатору Такеру Карлсону американский актер и продюсер Роберт Ву написал в соцсетях, что Россия должна вернуть Китаю огромную территорию, включая Владивосток.

Комментарии последовали под постом бывшего сотрудника информационного агентства "Синьхуа", а ныне специалиста из аналитического центра Center for China and Globalization (CCG) Зичен Вана.

По словам аналитика, почти получасовой исторический экскурс Путина в ходе его и беседы с американским журналистом говорит о том, что одержимость историей главы Кремля неконструктивна. Ван обращает внимание, что в речи Путина были отсылки к раннему средневековью, на основе которых он делает те или иные политические выводы относительно принадлежности территорий.

"Интервью еще раз подтверждает мою теорию: одержимость историей обычно не приносит объективности. То, что историческая принадлежность какого-то места к кому-либо не имеет большого значения. Почему мы должны ссылаться на VIII или XIII век, но не на 220 год до нашей эры? Мы живем в наше время с (нынешними, прим. ред) законами, а не в VIII веке", — отметил китайский эксперт.

Под постом Ву напомнил, что если следовать логике, то в таком случае РФ должна вернуть Владивосток.

"Согласно истории, Россия должна вернуть нам Владивосток и огромную территорию, украденную 100 с чем-то лет назад", — пишет американский актер.

Напомним, в конце февраля 2023 года Министерство природных ресурсов Китая опубликовала карту мира, где российские города в приграничных с Китаем территориях имеют китайские названия. В частности были переименованы такие города, как Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, а также остров Сахалин.

В связи с этим в инфопространстве поползли слухи о том, что Пекин имеет территориальные претензии к РФ, хотя официальных заявлений китайских властей по этому поводу не было.

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Российские пропагандисты в свою очередь попытались найти этому нелепое объяснение. По их словам, карта мира с китайскими названиями городов и территорий РФ якобы нужна для того, чтобы "слабо известные в глубине Китая названия приграничных населенных пунктов можно было сопоставить с узнаваемыми". Дескать, это связано с языковыми сложностями обозначений топонимов на сопредельной территории по всей границе КНР. Например, проще назвать Владивосток — "Хайшэньвай", а не "Фуладивосытокэ".

Между тем, российский историк Дмитрий Чернышевский признал, что опубликованная карта все же свидетельствует о том, что Китай считает эти территории своими.

"Китай — это такая страна, где государственные карты — это документ, отражающий государственную точку зрения. Если карта имеет территориальные претензии, значит, государство их провозглашает. Россия помалкивает… А куда деваться?" — заявил специалист.