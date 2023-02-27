Владивосток – Хайшенвай, а Уссурийск — Шуанченцзы: Китай заявил о правах на 8 городов России

Китайские обозреватели вспоминают о территориях династии Цин, завоеванных Российской империей. Китайцы потеряли Дальневосточный регион РФ, земли в Монголии, Кыргызстане и Казахстане, утверждают историки.

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Министерство природных ресурсов Китая представило карту мира, на которой использовала китайские названия для ряда российских городов. Циркуляр о печати и распространении технических условий для общедоступных карт появился на сайте госструктуры.

Судя по документу, Пекин называет Владивосток Хайшенвай, Благовещенск — Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск — Шуанченцзы, а остров Сахалин — Куедао. Становой хребет, горная цепь в южной части Дальнего Востока, имеет название хребет Вай Синьань.

"Государственные границы КНР проводятся в соответствии со стандартным образцом карты, утвержденной и опубликованной Государственным советом. Исторические границы Китая проводятся в соответствии с фактическими границами на основании исторических материалов", – говорится в циркуляре.

Китайцы потеряли Дальневосточный регион РФ

Новая версия карты мира возвращает китайские названия для восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце 19 — начале 20 веков, отмечает издание Asia Times.

Нерчинский мирный договор, подписанный 27 августа 1689 года между Русским царством и китайской Империей Цин, стал итогом "Албазинской войны". Китайско-российская граница шла по Становому хребту и реке Аргунь.

[ + – ] Карта британского картографа Джона Таллиса от 1851 года иллюстрирует большую часть территории, утраченной китайской династией Цин

"Китай получил контроль над регионом "Внешняя Маньчжурия". После поражения в Опиумных войнах цинский Китай вынужденно подписал ряд договоров, по которым территории и порты отдавались западным державам, а также России и Японии. Все эти соглашения известны как неравноправные договоры", — указали обозреватели.

Китайско-российская граница, как считают эксперты, была изменена в пользу России по Амуру и Уссурийску. Китай лишился Внешней Маньчжурии и выхода к Японскому морю. Всего с конца 19 века китайцы потеряли 1,7 миллиона кв. м. территорий, включая Дальневосточный регион РФ, а также части земель в Монголии, Кыргызстане и Казахстане.

"Повторное использование китайских названий дальневосточных городов напоминает китайцам об их желании вернуть утраченные территории", — отметило издание.

Российские власти на момент публикации материала не давали оценки документу Минэкологии Китая.

Напомним, что Пекин 24 февраля представил план по окончанию большой войны РФ с Украиной из 12 пунктов. Китайские власти предлагают уважать суверенитет всех стран, ометить санкции и вернуться к мирным переговорам.

Президент США Джо Байден не согласился с китайским вариантом мирного плана по Украине. Байден увидел в инициативе выгоды исключительно для России.

Директор ЦРУ Уильям Бернс говорил, что Китай рассматривает возможность передать России летальные вооружения.

Разведданные США указывали на планы правительства КНР предоставить Москве ударные беспилотники и боеприпасы для стрелкового оружия.