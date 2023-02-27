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Мир

Владивосток – Хайшенвай, а Уссурийск — Шуанченцзы: Китай заявил о правах на 8 городов России

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Фото: РИА Новости | Пекин 24 февраля представлял план по окончанию большой войны РФ с Украиной

Китайские обозреватели вспоминают о территориях династии Цин, завоеванных Российской империей. Китайцы потеряли Дальневосточный регион РФ, земли в Монголии, Кыргызстане и Казахстане, утверждают историки.

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Министерство природных ресурсов Китая представило карту мира, на которой использовала китайские названия для ряда российских городов. Циркуляр о печати и распространении технических условий для общедоступных карт появился на сайте госструктуры.

Судя по документу, Пекин называет Владивосток Хайшенвай, Благовещенск — Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск — Шуанченцзы, а остров Сахалин — Куедао. Становой хребет, горная цепь в южной части Дальнего Востока, имеет название хребет Вай Синьань.

"Государственные границы КНР проводятся в соответствии со стандартным образцом карты, утвержденной и опубликованной Государственным советом. Исторические границы Китая проводятся в соответствии с фактическими границами на основании исторических материалов", – говорится в циркуляре.

Китайцы потеряли Дальневосточный регион РФ

Новая версия карты мира возвращает китайские названия для восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце 19 — начале 20 веков, отмечает издание Asia Times.

Нерчинский мирный договор, подписанный 27 августа 1689 года между Русским царством и китайской Империей Цин, стал итогом "Албазинской войны". Китайско-российская граница шла по Становому хребту и реке Аргунь.

Джон Таллис, карта Джона Таллиса, карта 1851 года Fullscreen
Карта британского картографа Джона Таллиса от 1851 года иллюстрирует большую часть территории, утраченной китайской династией Цин

"Китай получил контроль над регионом "Внешняя Маньчжурия". После поражения в Опиумных войнах цинский Китай вынужденно подписал ряд договоров, по которым территории и порты отдавались западным державам, а также России и Японии. Все эти соглашения известны как неравноправные договоры", — указали обозреватели.

Китайско-российская граница, как считают эксперты, была изменена в пользу России по Амуру и Уссурийску. Китай лишился Внешней Маньчжурии и выхода к Японскому морю. Всего с конца 19 века китайцы потеряли 1,7 миллиона кв. м. территорий, включая Дальневосточный регион РФ, а также части земель в Монголии, Кыргызстане и Казахстане.

"Повторное использование китайских названий дальневосточных городов напоминает китайцам об их желании вернуть утраченные территории", — отметило издание.

Российские власти на момент публикации материала не давали оценки документу Минэкологии Китая.

Напомним, что Пекин 24 февраля представил план по окончанию большой войны РФ с Украиной из 12 пунктов. Китайские власти предлагают уважать суверенитет всех стран, ометить санкции и вернуться к мирным переговорам.

Президент США Джо Байден не согласился с китайским вариантом мирного плана по Украине. Байден увидел в инициативе выгоды исключительно для России.

Директор ЦРУ Уильям Бернс говорил, что Китай рассматривает возможность передать России летальные вооружения.

Разведданные США указывали на планы правительства КНР предоставить Москве ударные беспилотники и боеприпасы для стрелкового оружия.