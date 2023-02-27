Владивосток — Хайшенвай, а Уссурійськ — Шуанченцзи: Китай заявив про права на 8 міст Росії

Китайські оглядачі згадують про території династії Цінь, завойовані Російською імперією. Китайці втратили Далекосхідний регіон РФ, землі у Монголії, Киргизстані та Казахстані, стверджують історики.

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Міністерство природних ресурсів Китаю представило карту світу, де використовувалися китайські назви для низки російських міст. Циркуляр про друк та поширення технічних умов для загальнодоступних карток з'явився на сайті держструктури.

Судячи з документа, Пекін називає Владивосток Хайшенвай, Благовіщенськ — Хайланпао, Хабаровськ — Болі, Уссурійськ — Шуанченцзи, а острів Сахалін — Куедао. Становий хребет, гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу, має назву хребет Вай Сіньань.

"Державні кордони КНР проводяться відповідно до стандартного зразка карти, затвердженої та опублікованої Державною радою. Історичні кордони Китаю проводяться відповідно до фактичних кордонів на підставі історичних матеріалів", — йдеться у циркулярі.

Китайці втратили Далекосхідний регіон РФ

Нова версія карти світу повертає китайські назви для восьми міст та територій, окупованих Російською імперією наприкінці 19 — на початку 20 століть, зазначає видання Asia Times.

Нерчинський мирний договір, підписаний 27 серпня 1689 між Російським царством і китайською Імперією Цінь, став підсумком "Албазинської війни". Китайсько-російський кордон йшов Становим хребтом і річкою Аргунь.

[ + – ] Карта британського картографа Джона Талліса від 1851 року ілюструє більшу частину території, втраченої китайською династією Цінь.

"Китай отримав контроль над регіоном "Зовнішня Маньчжурія". Після поразки в Опіумних війнах цінський Китай вимушено підписав низку договорів, за якими території та порти віддавалися західним державам, а також Росії та Японії. Всі ці угоди відомі як нерівноправні договори", — зазначили оглядачі.

Китайсько-російський кордон, як вважають експерти, був змінений на користь Росії Амуром і Уссурійськом. Китай втратив Зовнішню Маньчжурію і вихід до Японського моря. Усього з кінця 19 століття китайці втратили 1,7 млн кв. м. територій, включаючи Далекосхідний регіон РФ, а також частини земель у Монголії, Киргизстані та Казахстані.

"Повторне використання китайських назв далекосхідних міст нагадує китайцям про їхнє бажання повернути втрачені території", — зазначило видання.

Російська влада на момент публікації матеріалу не дала оцінки документу Мінекології Китаю.

Нагадаємо, що Пекін 24 лютого представив план із закінчення великої війни РФ з Україною з 12 пунктів. Китайська влада пропонує поважати суверенітет усіх країн, скасувати санкції та повернутися до мирних переговорів.

Президент США Джо Байден не погодився з китайським варіантом мирного плану щодо України. Байден побачив в ініціативі вигоди виключно Росії.

Директор ЦРУ Вільям Бернс говорив, що Китай розглядає можливість передати Росії летальні озброєння.

Розвіддані США вказували на плани уряду КНР надати Москві ударні безпілотники та боєприпаси для стрілецької зброї.