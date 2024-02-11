В Молдове вблизи границы с Украиной обнаружили обломки дрона Shahed (фото)

Атака беспилотника, как считают в пограничной полиции республики, произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

На юге Молдовы вблизи границы с Украиной вблизи села Этулия Вулканештского района обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции республики.

Пограничная полиция зафиксировала фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed. Молдавские пограничники рассказали, что район, где нашли обломки боевого беспилотника, оцепили.

"В оперативном порядке информация была передана компетентным органам, а доступ к району падения обломков дрона был ограничен", — говорится в сообщении Пограничной полиции.

Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой. В пограничной полиции страны подозревают, что беспилотник могли сбить благодаря украинской зенитной установке.

Обстрел Одесской области в ночь с 9 на 10 февраля

Глава Одесской администрации Олег Кипер в 21:28 9 февраля сообщил о начале российской атаки. Через несколько часов в Telegram-канале чиновника появилось сообщение с информацией о пострадавшем от удара войск РФ: 44-летний мужчина получил осколочное ранение в плечо, доставлен в больницу. В полночь дроны-камикадзе добрались до Измаильского района — глава Одесской области призвал граждан находиться в укрытиях.

Утром 10 февраля Кипер опубликовал итоги отражения российской атаки беспилотников. По его словам, по Одесской области ударили тремя волнами дронов. Во время первой волны над Одессой силам ПВО удалось сбить 9 БПЛА — все, которые россияне запустили. Как следствие, было повреждение обломками припортового сооружения, ранение одного человека.

Вторая и третья волны направлялись на Придунавье (порты Рени и Измаил) — обезвредили 12 устройств. Последствия: ранены три человека, из них один — в тяжелом состоянии. Кроме того, в Измаиле есть масштабные повреждения гражданских жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры — выбиты окна, разбиты крыши, разбита дорога.

Напомним, 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад оказать помощь Украине. Он заявил, что сейчас ситуация является очень сложной.