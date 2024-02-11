Ситуация очень сложная: Данилов призвал Запад оказать помощь Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, это привело к некоторым изменениям.

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Ситуация на линии фронта "очень сложная", а украинские войска нуждаются в оружии, оружии и еще раз оружии. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов португальскому агентству Lusa.

Он отметил, что если наше государство не получит необходимого вооружения, ситуация ухудшится. Поставки оружия и боеприпасов являются очень важными.

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"Очень трудно бороться с агрессором в течение двух лет, но Украина не имеет права на поражение", — пояснил он.

Алексей Данилов считает, что "любая задержка влияет на ситуацию" после почти двух лет войны. Одним из негативных изменений является то, что "Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, это привело к некоторым изменениям в ситуации".

"Если нас спросят: мы остановимся? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода", — добавил Данилов.

Относительно европейской помощи Алексей Данилов признал, что "любая поддержка улучшает ситуацию на передовой, повышает способность продолжать" войну против российской агрессии. Он надеется и на поддержку США то принятие соответствующего пакета помощи. Он признал, что именно американская военная помощь является жизненно важной для Украины.

"После нашей победы мы будем благодарны всем, всем, кто помогает нам ее достичь", — сообщил он.

Напомним, 9 февраля Данилов высказал опасения из-за возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США. По словам секретаря СНБО, существование украинского государства не зависит от того, кто победит на президентских выборах в США.