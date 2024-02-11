Ситуація дуже складна: Данілов закликав Захід надати допомогу Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, це призвело до деяких змін.

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Ситуація на лінії фронту "дуже складна", а українські війська потребують зброї, зброї та ще раз зброї. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов португальському агентству Lusa.

Він наголосив на тому, якщо наша держава не отримає необхідного озброєння, ситуація погіршиться. Постачання зброї та боєприпасів є дуже важливими.

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"Дуже важко боротися з агресором протягом двох років, але Україна не має права на поразку", — пояснив він.

Олексій Данілов вважає, що "будь-яка затримка, очевидно, впливає на ситуацію" після майже двох років війни. Однією з негативних змін що "Росія отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, і це призвело до деяких змін у ситуації".

"Якщо нас запитають: ми зупинимося? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу", — додав Данілов.

Щодо європейської допомоги Олексій Данілов визнав, що "будь-яка підтримка покращує ситуацію на передовій, в країні, підвищує здатність продовжувати" війну проти російської агресії. Він сподівається й на підтримку США то ухвалення відповідного пакету допомоги. Він визнав, що саме американська військова допомога є життєвоважливою для України.

"Після нашої перемоги ми будемо вдячні всім, усім, хто допомагає нам її досягти", — повідомив він.

Нагадаємо, 9 лютого Данілов висловився побоювання через можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. За словами секретаря РНБО, існування української держави не залежить від того, хто переможе на президентських виборах у США.