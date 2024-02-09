"Це приниження нас усіх": Данілов висловився про побоювання через можливу перемогу Трампа (відео)

За словами секретаря РНБО, існування української держави не залежить від того, хто переможе на президентських виборах у США.

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Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах України "не стане трагедією" для України. Про це сказав голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Бабелю" від 9 лютого.

За словами інтерв'юера, експерти кажуть, що вибори у США багато в чому визначать майбутнє війни. Багато хто сходиться в тому, що перемога Трампа спричинить "критичний перелом" у війні не на користь Києва.

Відповідаючи на запитання, чи призведе перемога Трампа до "трагедії" для України, Данілов відповів негативно. Він зазначив, що не поділяє думку, згідно з якою існування української держави залежить від того, хто у США президент.

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"Це приниження нас усіх, коли ми з вами робимо такий висновок", — заявив чиновник.

За словами Данілова, українці вже довели всьому світу, що гідні мати свою державу. Він також підкреслив, що Трамп став першим президентом, який після 2014 року надав Україні зброю.

"До Трампа нам ніхто зброю не давав", — констатував він.

Данілов також згадав про те, що в Києва є двопартійна підтримка у США та Великій Британії, а також "набагато зрозуміліші стосунки" з Німеччиною та Францією.

Данілов про допомогу Україні (15:05)

План Трампа щодо України: що відомо

Нагадаємо, 16 січня експрезидент США Дональд Трамп заявив, що може швидко закінчити війну в Україні. За словами політика, РФ "ніколи б не напала" на Україну, якби він був президентом США. Він також сказав, що "добре ладнає" з президентом РФ Володимиром Путіним і це "добре, а не погано".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю від 29 січня сказав, що готовий вислухати план Трампа щодо завершення війни "за 24 години". Глава держави зазначив, що його остання розмова з Трампом відбулася тоді, коли він був чинним президентом США.

Президент Польщі Анджей Дуда 7 лютого прокоментував заяви Трампа про завершення війни в Україні "за 24 години" і припустив, що американський політик зможе виконати свою обіцянку.

Зі свого боку президент США Джо Байден 6 лютого звинуватив Трампа в проблемах із наданням допомоги Україні. За його словами, Трамп намагається "використовувати це питання як зброю замість того, щоб врегулювати це питання".