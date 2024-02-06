"Політично на його користь": Джо Байден розповів, як Трамп допомагає Путіну (відео)

Колишній президент Дональд Трамп намагається "залякати" республіканців, аби вони проголосували проти нового законопроєкту, розповів лідер США Джо Байден.

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Президент США Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у проблемах з наданням допомоги Україні. Про це він повідомив під час звернення до Конгресу.

Він зазначив, що через Дональда Трампа не можуть погодити двопартійної домовленості, яка містить "найсправедливішу, найгуманнішу" реформу міграційної системи, зокрема мова йде про "найжорсткіші заходи" із захисту кордону.

Байден наголосив, що потрібно, аби домовленість дійшла до зали сенату, але це не відбувається.

"Чому цього не відбувається? Просте пояснення — Дональд Трамп. Він думає, що це політично на його користь: використати це питання в якості зброї замість того, щоб врегулювати це питання. Трамп намагається залякати республіканців, щоб вони голосували проти цієї домовленості", — пояснив президент США.

Екстрене фінансування для України: що відомо

Джо Байден зауважив, що новий законопроєкт містить норму щодо фінансування для України.

"Цей законопроєкт надає екстрене фінансування для України, ця країна потерпає від жорстокого вторгнення кожен день", — сказав він.

Зі слів американського президента, кожен місяць затримок допомоги означає лише те, що в них менше артилерії та можливостей захиститися від нападу Росії. Він зазначив, що США вдалося мобілізувати коаліцію з 50 країн та об'єднати НАТО.

"Ми не можемо відвернутися, підтримка цього законопроєкту — це протидія Путіну, якщо не підтримати цей законопроєкт — це допоможе Путіну, якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться на Україні, він себе не буде обмежувати і витрати для США, для партнерів зростуть", — пояснив він.

Байден додав, що підтримка України в критичний час ніколи не буде забула.

Нагадаємо, 5 лютого у ЗМІ повідомили, що США можуть не надати допомогу Україні через експрезидента Дональда Трампа. Журналісти зауважили, що він "шкідливо впливає на американську зовнішню політику".

Того ж дня Дональд Трамп звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що його зовнішня політика може призвести до Третьої світової війни.