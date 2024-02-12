ВС РФ используют 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области как укрепление, — ISW

Железная дорога между Еленовкой и Волновахой расположена примерно в шести километрах от линии фронта. По словам аналитиков, в этом районе у российских войск недавно были незначительные территориальные продвижения.

Российские войска построили на территории оккупированной Донецкой области 30-километровый барьер под названием "царь-поезд", предположительно, в качестве оборонительного сооружения от будущих наступлений ВСУ. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 11 февраля.

Отмечается, что спутниковые снимки, опубликованные 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года указывают на то, что за последние девять месяцев ВС РФ установили линию вагонов от оккупированной Еленовки до Волновахи.

По данным DeepState, российские войска собрали свыше 2100 грузовых вагонов, а общая длина такого железнодорожного состава — 30 км.

Царь-поезд на карте

Войска РФ приступили к реализации замысла в июле 2023 года. Судя по всему, "царь-поезд" планируют использовать как оборонительную линию против будущего украинского наступления.

Железная дорога между Еленовкой и Волновахой расположена примерно в шести километрах от линии фронта. По словам экспертов, у российских войск недавно были незначительные территориальные достижения в упомянутом районе.

В то же время аналитики из ISW допускают, что поезд может служить и для других целей.

Напомним, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе военный "Урал" российских войск протаранил машину. В итоге погиб водитель.

Также сообщалось, что российские войска вошли в Первомайское Донецкой области. 40% села захвачено, по данным Bild.