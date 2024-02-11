В Мариуполе военный "Урал" оккупантов протаранил машину, погиб водитель, — советник мэра (фото)

Жена мужчины, которая находилась на пассажирском сиденье, не пострадала, а за жизнь ребенка борются в больнице.

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В Мариуполе военный "Урал" россиян снес автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и ребенок. Петр Андрющенко, советник городского головы, сообщил подробности в Telegram.

Он рассказал, что происшествие произошло по улице Куприна. Военный "Урал" российских оккупантов в результате наезда фактически оставил от транспортного средства металлолом.

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За год войны в Мариуполе погибли не менее 10 тысяч человек, – Human Rights Watch

Водитель от полученных травм скончался на месте. Жена мужчины, которая находилась на пассажирском сиденье, не пострадала, за жизнь ребенка борются в больнице.

"Соболезнования родным. К сожалению, россияне продолжают безнаказанно убивать мариупольцев", — заявил Андрющенко.

Фото: скрин видео

Ситуация в Мариуполе в феврале 2024 года

Войска РФ активизировались в Мариуполе и используют необычные логистические маршруты. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что оккупанты перевозят БК и продовольствие для новых оккупационных подразделений.

По информации чиновника, по маршруту Волноваха–Донецк следуют грузовики оккупантов с боекомплектом. На автомобиль нанесена типичная маркировка — буква "V" в квадрате. Вместе с тем указано, что перевозки по такому логистическому маршруту весьма необычны.

Андрющенко также 1 февраля сообщал, что россияне продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя — там уже существуют две военные базы, одна из которых предназначена для ОМОНа. Рядом обустраивается еще одна база в районе бывшего Приморского райотдела полиции.

Напомним, 2 февраля стало известно, россияне планируют демонстрировать "трофеи", которые они похитили на оккупированных территориях, а также устраивать показы "патриотических" фильмов об "освобождении" Мариуполя весной 2022 года. "Музей", согласно визуализации, планируют покрасить в цвета российского триколора и флага так называемой "ДНР".