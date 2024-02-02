Оккупанты откроют "музей" с украинскими "трофеями" в Мариуполе, — горсовет (видео)

Россияне планируют демонстрировать "трофеи", которые они похитили на оккупированных территориях, а также устраивать показы "патриотических" фильмов об "освобождении" Мариуполя весной 2022 года.

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В Мариуполе планируют открыть "музей освобождения города". Об этом в Telegram сообщил горсовет.

Российская партия "Единая Россия" и организация "Молодая гвардия", как говорится в сообщении, выступили инициаторами. Соответствующие работы уже продолжаются.

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"Музей", согласно визуализации, планируют покрасить в цвета российского триколора и флага так называемой "ДНР". Показывать оккупанты намерены кровавые "трофеи", украденные на оккупированных территориях, "патриотические" фильмы и делать выставки об "освобождении" Мариуполя весной 2022 года.

Мэр города Вадим Бойченко рассказал, что захватчики пытаются представить искаженную реальность и скрыть собственные преступления. Они создают фильмы, пытаются организовать выставки, в которых подают себя как "освободителей", а виновниками мариупольской трагедии делают Украину.

"Мы должны доносить это до мира, противодействовать российской пропаганде", — мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Чиновник отметил, что мариупольцы знают правду, что именно россияне напали на украинский город, взяли в блокаду, разрушили его до основания. Как добавил Бойченко, горожанам хорошо известно, что российские захватчики убили десятки тысяч мариупольских семей.

Ситуация в Мариуполе

Во временно оккупированный Мариуполь, как сообщили в Центре национального сопротивления ССО, прибыло около 50 тысяч сотрудников из России. Во временно оккупированном городе живет по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения, поэтому оккупационные власти хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии.

Представители подполья, как стало известно, 23 января отравили оккупантов в Мариуполе. Украинцы передали врагу "съедобные подарки", в результате чего погибли трое военных РФ, еще одного арестовали, как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В мэрии 10 января сообщили, что мариупольцы жалуются на условия проживания в городе. Мародеры рыщут в домах. Оккупационные власти не ремонтируют уничтоженные дома, а также оставили людей без тепла.

Напомним, 12 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что войска РФ наращивают свои силы в Мариупольском районе. Оккупанты завезли примерно 10 тысяч военных-контрактников, которых отправят на фронт. Их места займут новые российские военные.