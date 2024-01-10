Мародеры и снег в домах: мариупольцы жалуются на условия в городе, — мэрия (видео)

В городском совете Мариуполя говорят, что жители в отчаянии. Оккупационная власть не ремонтирует уничтоженные дома, а также оставила людей без тепла.

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Во временно оккупированном Мариуполе жители жалуются на ужасные условия проживания. В домах, которые оккупационная власть якобы ремонтирует, невозможно жить. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Дома оккупанты ремонтируют только снаружи, внутри они так и остаются в аварийном состоянии. По словам местной жительницы, строители отказываются проводить ремонты внутри помещений. Говорят, чтобы люди подавали заявку на выплаты и получали по 7 тыс. рублей/кв. метр и за них ремонтировали помещения.

Кроме того, из-за того, что квартиры не закрываются, в них может попасть любой. На одном из видео можно увидеть, что стены в доме полностью потрескались, а новые окна — побиты. Женщина рассказывает, что по домам ходят мародеры и воруют батареи.

Также из-за обстрелов перекрытия между этажами находятся в аварийном состоянии.

В Мариупольском городском совете рассказывают, что во многих помещениях до сих пор нет отопления. К примеру, жители дома на ул. Киевской, 80 говорят, что оккупационная власть до сих пор не закрыла тепловой контур, однако людям все равно приходят платежки, по которым нужно платить. У некоторых даже лежит снег в доме, а трубы полностью замерзли.

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Отмечается, что по официальным данным во временно оккупированном городе без теплоснабжения остается почти 40 домов. Причиной этому стало обесточивание 11 трансформаторных подстанций на Левобережье.

В мэрии говорят, что на самом деле без тепла сидит больше людей и оккупационная власть уже вторую зиму не может подготовиться к отопительному сезону. Жители Мариуполя в отчаянии, ведь им не сделали обещанного ремонта и они уже вторую зиму проводят в холодных помещениях.

Напомним, 6 января в Мариупольском совете писали, что в одном из якобы отремонтированных оккупантами дома прорвало внутренние коммуникации. Как следствие, был затоплен недавно отремонтированный фасад.

Также недавно стало известно, что в России обнаружили тело журналиста Александра Рыбина. Незадолго до загадочной смерти он побывал в Мариуполе, где в прямом эфире раскритиковал "реконструкцию" и рассказал о коррупции в городе.