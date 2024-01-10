Мародери та сніг у будинках: маріупольці скаржаться на умови в місті, — мерія (відео)

У міській раді Маріуполя кажуть, що жителі у відчаї. Окупаційна влада не ремонтує знищені будинки, а також залишила людей без тепла.

Related video

В тимчасово окупованому Маріуполі мешканці скаржаться на жахливі умови проживання. У будинках, які окупаційна влада начебто ремонтує, неможливо жити. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Будинки окупанти ремонтують лише ззовні, всередині вони так і залишаються в аварійному стані. За словами місцевої мешканки, будівельники відмовляються проводити ремонти всередині приміщень. Кажуть, щоб люди подавали заявку на виплати та отримували по 7 тис. рублів/кв. метр та за них ремонтували помешкання.

Окрім того, через те, що квартири не закриваються, у них може попасти будь-хто. На одному із відео можна побачити, що стіни у помешканні повністю потріскані, а нові вікна – побиті. Жінка розповідає, що по будинках ходять мародери та крадуть батареї.

Також через обстріли перекриття між поверхами знаходяться в аварійному стані.

У Маріупольській міській раді розповідають, що у багатьох помешканнях досі немає опалення. До прикладу, мешканці будинку на вул. Київській, 80 кажуть, що окупаційна влада досі не закрила тепловий контур, проте людям однаково приходять платіжки, за якими потрібно платити. У декого навіть лежить сніг у будинку, а труби повністю замерзли.

Важливо

Через Маріуполь РФ перекидає військову техніку: Андрющенко розповів, куди її везуть (відео)

Зазначається, що за офіційними даними в тимчасово окупованому місті без теплопостачання залишається майже 40 будинків. Причиною цьому стало знеструмлення 11 трансформаторних підстанцій на Лівобережжі.

У мерії кажуть, що насправді без тепла сидить більше людей та окупаційна влада вже другу зиму не може підготуватися до опалювального сезону. Мешканці Маріуполя у відчаї, адже їм не зробили обіцяного ремонту та вони вже другу зиму проводять у холодних помешканнях.

Нагадаємо, 6 січня у Маріупольській раді писали, що в одному із начебто відремонтованих окупантами будинку прорвало внутрішні комунікації. Як наслідок, було затоплено нещодавно відремонтований фасад.

Також нещодавно стало відомо, що у Росії виявили тіло журналіста Олександра Рибіна. Незадовго до загадкової смерті він побував у Маріуполі, де у прямому ефірі розкритикував "реконструкцію" та розповів про корупцію у місті.