У Росії загадково помер журналіст Рибін: перед тим він критикував "розбудову" Маріуполя

За день до Нового року Олександр Рибін розповів у прямому ефірі про корупцію у Маріуполі. Після повернення у Росію він обіцяв опублікувати матеріал про те, хто саме займається "відновленням" міста.

Related video

У Росії за невідомих обставин помер журналіст Олександр Рибін. Невдовзі до цього він побував у Маріуполі, де розкритикував "реконструкцію" та розповів про корупцію у місті. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Про смерть журналіста також написали у російському політичному журналі "Рабкор", де працював Рибін. Посилаючись на слова друга та матері Олександра Рибіна зазначається, що тіло чоловіка виявили біля траси у районі міста Шахти Ростовської області. Наразі встановлюються причини смерті.

Фото: Скриншот

Фото: Google Maps

За словами Петра Андрющенка, останній раз Рибін виходив в ефір 30 грудня з Маріуполя. Під час ефіру він розповів та показав, що від Драматичного театру залишилися лише дві стіни.

Зокрема, Рибін наголосив на великій кількості завезених громадян із Центральної Азії, які приїхали на заробітки та великій корупції при відбудові Маріуполя.

"Тут відбувається гігантська корупція, у місті Маріуполі, який російська армія з тяжкими боями займала весною 2022 року", — сказав під час прямого ефіру Олександр Рибін.

Важливо

Ілюзія ремонту: у Маріуполі показали, як "відновлюють" будинки (відео)

Після приїзду у Москву Олександр Рибін обіцяв підготувати великий матеріал, у якому розповість, які підрядні компанії займаються відновленням міста та використовують для цього мігрантів.

Також він розповів, що стара частина міста повністю знищена та замість будинків залишилися лише стіни та віконні пройоми.

Окрім того, під час ефіру Рибін сказав, що очікує у цьому році добровільну відставку Путіна, аби надати змогу росіянам будувати Росію, якою вона має бути, а не такою "як хочеться дуже маленькому сегменту старичків".

У Слідчому комітеті РФ розповіли російським журналістам, що тіло Олександра Рибіна знайшли у суботу, 6 грудня, неподалік автостоянки у Красносулинському районі. Зазначалося, що ознак насильницької смерті не виявлено.

Попри це, правоохоронці проведуть судово-медичну експертизу, за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення.

Російські медіа пишуть, що Олександру Рибіну було 40 років. У 2023 році він працював на окупованому Донбасі, а до цього – в Ірані, Саудівській Аравії, Сирії, Туреччині, США, Ефіопії, Афганістані, Узбекистані, Таджикистані.

Деякі ЗМІ пишуть, що останнім часом він був постійним автором видання "Рабкор" соціолога Бориса Кагарлицького, який у Росії визнаний іноземним агентом.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що помер відомий російський пропагандист Станіслав Андрєєв на прізвисько "Дядя Слава". Він висміював історію України та українську мову і запевняв, що українці та росіяни є "одним народом".

Також у листопаді стало відомо, що від удару БПЛА загинув кореспондент "Росія 24" Борис Максудов. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії він працював у зоні "СВО" та розповідав про начебто воєнні злочини "київського режиму".