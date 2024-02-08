За год войны в Мариуполе погибли не менее 10 тысяч человек, – Human Rights Watch

Исследователи проанализировали более 850 фото- и видеоматериалов, документов, а также рассмотрели десятки спутниковых снимков. Правозащитники также указывают на возможность значительного увеличения общего числа погибших.

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С марта 2022 по февраль 2023 года в Мариуполе состоялось более 10 000 похорон. Как минимум 8 тысяч людей из них ушли из жизни из-за актов агрессии, связанных с Россией. Об этом сообщается в отчете Human Rights Watch.

"Несмотря на трудности расследования военных преступлений на территориях, которые стали недоступными из-за российской оккупации, мы и наши партнеры потратили почти два года, чтобы раскрыть правду об ужасных преступлениях, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это расследование направлено на то, чтобы эти преступления никогда не были забыты, а виновные предстали перед правосудием", — сказал Роман Авраменко, исполнительный директор Truth Hounds.

Доклад базируется на 240 интервью, преимущественно с переселенцами из Мариуполя, проведенных сотрудниками HRW и украинской правозащитной организации Truth Hounds. Кроме того, исследователи проанализировали более 850 фото- и видеоматериалов, документов, а также рассмотрели десятки спутниковых снимков, сделанных представителями HRW и SITU Research.

Правозащитники также указывают на возможность значительного увеличения общего числа погибших. Это связано с тем, что некоторые могилы могут содержать останки нескольких лиц, а также с предположением, что останки других жертв могли быть похоронены под завалами. Некоторые из них могут оставаться незамеченными в импровизированных захоронениях.

Исследователи взяли за основу 14 инцидентов, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, а также погибли и были ранены гражданские лица. Среди атак упоминаются обстрелы двух больниц, городского драматического театра, продовольственного склада, пункта распределения гуманитарной помощи, супермаркета и жилых домов, которые служили убежищем для мирных жителей.

Организация Human Rights Watch не обнаружила убедительных доказательств присутствия украинских военных в указанных объектах обстрела или их близости. В некоторых случаях было обнаружено лишь ограниченное военное присутствие, что подчеркивает неправомерность таких обстрелов.

В докладе были выявлены 17 отрядов, принадлежащих России или аффилированных с ней, которые активно действовали в Мариуполе в период марта и апреля 2022 года.

Также HRW отмечает, что с момента оккупации города российские власти строят новые многоэтажные жилые дома. Оккупационные власти расчищают завалы и уничтожают вещественные доказательства преступлений.

Напомним, 10 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные использовали гражданские грузовики в составе военной колонны. По его словам, были впервые замечены крытые фуры в колонне врага.

12 января Петр Андрющенко заявил, что враг увеличил свое присутствие и заводил новые подразделения в Мариупольский район. В частности, за последние несколько недель ВС РФ завели не менее десяти тысяч контрактников.