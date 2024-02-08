За рік війни в Маріуполі загинули щонайменше 10 тисяч осіб, — Human Rights Watch

Дослідники проаналізували понад 850 фото- і відеоматеріалів, документів, а також розглянули десятки супутникових знімків. Правозахисники також вказують на можливість значного збільшення загальної кількості загиблих.

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З березня 2022 по лютий 2023 року в Маріуполі відбулося понад 10 000 похоронів. Щонайменше 8 тисяч людей із них пішли з життя через акти агресії, пов'язані з Росією. Про це повідомляється у звіті Human Rights Watch.

"Не дивлячись на труднощі розслідування воєнних злочинів на територіях, які стали недоступними через російську окупацію, ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті, а винні постали перед правосуддям", — сказав Роман Авраменко, виконавчий директор Truth Hounds.

Доповідь базується на 240 інтерв'ю, переважно з переселенцями з Маріуполя, проведених співробітниками HRW та української правозахисної організації Truth Hounds. Крім того, дослідники проаналізували понад 850 фото- і відеоматеріалів, документів, а також розглянули десятки супутникових знімків, зроблених представниками HRW і SITU Research.

Правозахисники також вказують на можливість значного збільшення загальної кількості загиблих. Це пов'язано з тим, що деякі могили можуть містити рештки кількох осіб, а також із припущенням, що рештки інших жертв могли бути поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися непоміченими в імпровізованих похованнях.

Дослідники взяли за основу 14 інцидентів, унаслідок яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, а також загинули та були поранені цивільні особи. Серед атак згадуються обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, продовольчого складу, пункту розподілу гуманітарної допомоги, супермаркету та житлових будинків, що слугували притулком для мирних жителів.

Організація Human Rights Watch не виявила переконливих доказів присутності українських військових у зазначених об'єктах обстрілу або їх близькості. У деяких випадках було виявлено лише обмежену військову присутність, що підкреслює неправомірність таких обстрілів.

У доповіді було виявлено 17 загонів, що належать Росії або афілійовані з нею, які активно діяли в Маріуполі в період березня і квітня 2022 року.

Також HRW зазначає, що з моменту окупації міста російська влада будує нові багатоповерхові житлові будинки. Окупаційна влада розчищає завали та знищує речові докази злочинів.

Нагадаємо, 10 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові використовували цивільні вантажівки у складі військової колони. За його словами, були вперше помічені криті фури в колоні ворога.

12 січня Петро Андрющенко заявив, що ворог збільшив свою присутність і заводив нові підрозділи в Маріупольський район. Зокрема, за останні кілька тижнів ЗС РФ завели щонайменше десять тисяч контрактників.