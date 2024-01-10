ВС РФ впервые использовали гражданские фуры в составе военной колонны: что задумал враг (видео)

Российская колонна проследовала через центр Мариуполя в направлении Бердянска Запорожской области, рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют гражданские грузовики — крытые фуры — в составе военной колонны в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram 10 января.

"Впервые было зафиксировано перемещение подразделения с использованием гражданских грузовиков (крытых фур) в составе колонны", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, были установлены места для размещения личного состава и инженерно-фотификационных сооружений, которые перевозились открытым способом. Однако не удалось установить, что именно было в гражданских грузовиках.

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Андрющенко отметил, что вражеская колонна проследовала через центр Мариуполя в направлении Бердянска Запорожской области.

"Именно сопровождение от восточной границы до западного выезда из с. Мангуш дает уверенность утверждать именно использование в колонне гражданского транспорта", — подчеркнул он.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что ранее было зафиксировано отдельное применение гражданского транспорта для военных целей, а именно фур. Однако использование такого транспорта в организованной колонне зафиксировано впервые.

Напомним, 6 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты перебрасывали военную технику на Бердянское направление. В частности, через Мариуполь враг переправлял грузовики с боекомплектами и живой силой.

3 января во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области враг активизировал российскую авиацию. Движение вертолета было зафиксировано по линии моря в сторону Бердянска Запорожской области. Кроме этого, авиация наблюдалась в сторону линии фронта на Пологовском и Угледарском направлениях.