Россияне активизировали авиацию над Мариуполем: Андрющенко рассказал, куда направляется враг (фото)

Российский вертолет движется по линии моря в сторону Бердянска. Более того, как отметил советник мэра города, вражеская авиация патрулирует и осуществляет пуски КАБов в направлении Пологовского и Угледарского направлений.

Related video

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области наблюдается высокая активность российской авиации. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Высокая активность вражеской авиации в Мариуполе", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, по линии моря в сторону Бердянска Запорожской области зафиксировано движение вертолета. Кроме этого, в сторону линии фронта на Пологовском и Угледарском направлениях наблюдается авиация в состоянии патрулирования и с пусками КАБов.

Активизация вражеской авиации

2 января бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении Вооруженные силы Российской Федерации активизировали боевую работу авиации. В частности, 1 января противник нанес 35 авиаударов.

5 декабря бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. По его словам, активность российской авиации выросла до 18 авиаударов.

Напомним, 29 декабря в "Ростех" сообщили, что в России решили начать создание учебно-боевого самолета МиГ-УТС. Главная задача разработки — заменить учебно-боевые L-39, которые летают с выключенной системой катапультирования сидений, поскольку Чехия не поставляет нужных деталей.