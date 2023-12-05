Применяют Су-25 и Ка-52: ВС РФ увеличили активность боевой авиации, — Тарнавский

Российские военные не уменьшают количество наземных атак на востоке Украины. За сутки было зафиксировано 37 боестолкновений, рассказали в командовании.

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Вооруженные силы Российской Федерации возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

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"Возросла активность вражеской авиации, до 18 авиаударов. В частности, враг, после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что также не уменьшается количество наземных российских атак. В частности, за сутки было зафиксировано 37 боестолкновений.

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки российские военные потеряли 428 человек, еще семь оккупантов сдались в плен. Также украинские бойцы уничтожили 21 единицу военной техники ВС РФ, а именно:

пять ББМ;

две артиллерийские системы;

десять беспилотных летательных аппаратов;

две единицы специальной техники.

Кроме этого, украинцы уничтожили три склада боеприпасов противника.

Напомним, 5 декабря командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что под Бахмутом российские военные штурмуют позиции украинцев днем и ночью. Враг пытается вернуть утраченные позиции, отбить господствующие высоты и создать плацдарм для дальнейших штурмов.

В тот же день росСМИ сообщили, что ВС РФ усиливают подразделения морской пехоты. В частности, в новых дивизиях появятся десантно-штурмовые батальоны, а в каждом батальоне — десантно-штурмовая рота.