Нанесли 35 ударов за сутки: ВС РФ активизировали работу авиации на Таврическом направлении

По информации бригадного генерала Александра Тарнавского, украинским военным удалось ликвидировать две российские РСЗО БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

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Российские оккупанты на Таврическом направлении уменьшили количество боестолкновений, однако, активизировали боевую работу авиации. В первый день января враг нанес 35 авиаударов. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, на соответствующем направлении украинским военным удалось ликвидировать две российские РСЗО БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Также Тарнавский добавил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник провел 26 боевых столкновений и совершил 823 артобстрела.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", — подчеркнул генерал.

Кроме того, он уточнил, что за минувшие сутки общие потери врага составили 357 человек и 50 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 3 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 20 БпЛА, 10 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также украинские воины уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 других важных объекта ВС РФ.

Напомним, 20 декабря Тарнавский сообщал, что на Таврическом направлении украинские военные успешно ликвидировали четыре танка, самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С" и тринадцать боевых бронированных машин, включая БТР-82.

5 декабря командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении.