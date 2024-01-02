Нанесли 35 ударів за добу: ЗС РФ активізували роботу авіації на Таврійському напрямку

За інформацією бригадного генерала Олександра Тарнавського, українським військовим вдалося ліквідувати дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

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Російські окупанти на Таврійському напрямку зменшили кількість боєзіткнень, однак, активізували бойову роботу авіації. У перший день січня ворог наніс 35 авіаударів. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, на відповідному напрямку українським військовим вдалося ліквідувати дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

Також Тарнавський додав, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник провів 26 бойових зіткнень та здійснив 823 артобстріли.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", — наголосив генерал.

Крім того, він уточнив, що за минулу добу загальні втрати ворога склали 357 осіб та 50 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 20 БпЛА, 10 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Також українські воїни знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти ЗС РФ.

Нагадаємо, 20 грудня Тарнавський повідомляв, що на Таврійському напрямку українські військові успішно ліквідували чотири танки, самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С" і тринадцять бойових броньованих машин, включно з БТР-82.

5 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" розповів, що Збройні сили Російської Федерації поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку.