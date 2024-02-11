У Маріуполі військовий "Урал" окупантів протаранив автівку, загинув водій, – радник мера (фото)

Дружина чоловіка, яка перебувала на пасажирському сидінні, не постраждала, а за життя дитини борються в лікарні.

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У Маріуполі військовий "Урал" росіян зніс автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та дитина. Петро Андрющенко, радник міського голови, повідомив подробиці у Telegram.

Він розповів, що подія відбулася по вулиці Купріна. Військовий "Урал" російських окупантів внаслідок наїзду фактично залишив від транспортного засобу металолом.

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За рік війни в Маріуполі загинули щонайменше 10 тисяч осіб, — Human Rights Watch

Водій від отриманих травм помер на місці. Дружина чоловіка, яка перебувала на пасажирському сидінні, не постраждала, за життя дитини борються в лікарні.

"Співчуття рідним. На жаль, росіяни продовжують безкарно вбивати маріупольців", – заявив Андрющенко.

Фото: скрін відео

Ситуація у Маріуполі у лютому 2024 року

Війська РФ активізувалися в Маріуполі та використовують незвичайні логістичні маршрути. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що окупанти перевозять БК і продовольство для нових окупаційних підрозділів.

За інформацією посадовця, маршрутом Волноваха-Донецьк прямують вантажівки окупантів із боєкомплектом. На автомобіль нанесене типове маркування — літера "V" у квадраті. Водночас зазначено, що перевезення таким логістичним маршрутом є вельми незвичайними.

Андрющенко також 1 лютого повідомляв, що росіяни продовжують мілітаризацію Приморського району Маріуполя — там уже існують дві військові бази, одна з якої призначена для ОМОНу. Поруч облаштовується ще одна база в районі колишнього Приморського райвідділу поліції.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, росіяни планують демонструвати "трофеї", які вони викрали на окупованих територіях, а також влаштовувати покази "патріотичних" фільмів про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року. "Музей", згідно з візуалізацією, планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої "ДНР".