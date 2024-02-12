Мобилизация в Украине: до какого возраста могут забрать на службу

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных разделен на два разряда, в зависимости от их возраста. После достижения предельного возраста в запасе, мужчины освобождаются от мобилизации и исключаются из воинского учета.

В Украине действует всеобщая мобилизация и режим военного положения. Следовательно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и годные к выполнению военного обязательства, могут быть мобилизованы. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец.

По словам адвоката, запас военнообязанных делится на две категории.

Первая категория включает в себя военнообязанных, которые прошли военную службу и получили военно-учетную специальность во время службы.

Вторая категория включает военнообязанных, которые не получили военно-учетную специальность во время службы или вообще не служили.

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных разделен на два разряда, в зависимости от их возраста.

Военнообязанные в первом разряде:

до 35 лет — младший, сержантский и старшинский состав;

до 45 лет — младший офицерский состав;

до 50 лет — старший офицерский состав;

до 60 лет — высший офицерский состав.

Военнообязанные во втором разряде:

до 60 лет — младший и старший офицерский состав;

до 65 лет — высший офицерский состав.

После достижения предельного возраста в запасе, мужчины освобождаются от мобилизации и исключаются из воинского учета.

Однако, даже после достижения 60 лет, мужчины могут добровольно вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Кто может быть мобилизован в 2024 году

В 2024 году могут мобилизовать следующие категории граждан:

военнослужащие, включая контрактников, которые завершили службу до 24 февраля 2022 года;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, годные к службе;

мужчины от 18 лет, которые согласились на контрактную службу;

ограниченно годные к службе во время военного положения;

лица с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;

лица с правом на отсрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.

Напомним также, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.

9 февраля сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП смогут в любое время вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.