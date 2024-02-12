Дрон попал в подстанцию в Днепропетровской области: часть Павлограда без света

По данным ОВА, 29 тысяч семей остались без электроэнергии в Павлоградском район, а в Терновке — 10 тысяч без воды.

В ночь на 12 февраля оккупанты ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. На одном из объектов возник пожар, спасателям удалось его укротить. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго и председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В "Укрэнерго" уточнили, что пострадало оборудование одной из подстанций. В Павлоградском и Синельниковском частично обесточивались промышленные и бытовые потребители. Энергетикам уже удалось запитать инфраструктуру, продолжается подключение электроэнергии в дома.

По данным ОВА, без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке — 10 тысяч абонентов без воды.

Лысак добавил, что над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету, а над Павлоградским — 6 беспилотников. Также оккупанты обстреливали Никопольский район. Тяжелую артиллерию направили на Марганецкую громаду. Прошло без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 12 февраля Российская Федерация снова атаковала Украину шахедами, а также зенитными и управляемыми авиационными ракетами. Силы обороны успешно перехватили 14 дронов и одну ракету Х-59.

Во время нынешних атак ВС РФ начали нетипично обстреливать "Калибрами" — выпускали по три ракеты. По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, это может свидетельствовать об определенных проблемах у врага.