ВС РФ начали нетипично обстреливать "Калибрами": в ВСУ назвали причины (видео)

Во время нынешних атак ВС РФ выпускали по три ракеты. Это может свидетельствовать об определенных проблемах у врага, считает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Вооруженные силы Российской Федерации уменьшили применение "Калибров". В частности, в 2024 году этот тип ракет был использован только во время двух атак. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время эфира "Киев 24" 11 февраля.

"Не могут (ВС РФ, — ред.) использовать в этом году "Калибры", так мощно как в прошлом году", — сказала Наталья Гуменюк.

Она считает, что противник может усыпить бдительность. Если долго не используется вооружение, к нему теряется внимание, после чего оно может быть задействовано во время комплексного массированного обстрела.

Россия применила ракеты типа "Калибр" во время двух атак — 2 января и 7 февраля, враг выпустил по три ракеты, что нетипично из-за нечетного числа. По словам Гуменюк, первый старт был, вероятно, с надводного ракетоносителя, а второй с подводного, который не находился на боевом дежурстве во время самой атаки. Оккупанты вывели его "коварно" на пусковые рубежи в ходе развития событий.

Почему ВС РФ запустили только три ракеты

Гуменюк рассказала, что запуск трех ракет может свидетельствовать об определенных проблемах, в частности что-то могло не сработать, в результате чего одна из ракет заклинила или не вышла. Причиной этого может быть изношенность ракет.

Она отметила, что из-за этого враг зависит от инфраструктурных объектов во временно оккупированном Севастополе в Крыму, где обслуживают ракетные установки и загружают "Калибры".

Напомним, 8 февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты экономили крылатые ракеты типа "Калибр". Это произошло из-за того, что оккупанты могли загрузить их только на корабли во временно оккупированном Севастополе. Также противник мог готовить переориентацию действий в будущем.

30 января в Минобороны России рассказали, что в январе производители увеличили производство ракет типа "Калибр" в 17 раз.