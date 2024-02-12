ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины: идут позиционные бои в Крынках, — ISW (карта)

По данным американских аналитиков, несмотря на успехи Сил обороны в районе Крынок, на южном направлении есть небольшие продвижения россиян в районе Работино. Впрочем, этот участок больше не является приоритетным ни для одной из сторон.

Силы обороны Украины недавно сумели незначительно продвинуться в Крынках, что на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры.

Как отмечают в ISW, по состоянию на 11 февраля под Крынками продолжались позиционные бои.

Ситуация на левом берегу Херсонской области в районе Крынок Фото: ISW

Ситуация на южном фронте

По данным американских аналитиков, 9 февраля российские силы незначительно продвинулись к западу от Работино Запорожской области. Российский "военкор" утверждает, что Вооруженные силы РФ продвинулись на один километр к северо-западу от Вербового, однако ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение. Позиционные бои продолжались у Работино и Новопокровки, а также к западу от Вербового, по данным ISW.

Ситуация на южном фронте в районе Работино

По словам российских "военкоров", украинские и российские силы якобы постоянно конкурируют за инициативу на запорожском направлении, однако этот участок фронта больше не является приоритетным ни для одной из сторон.

Как отмечают в ISW, подразделения российского 108-го гвардейского штурмового авиаполка продолжают наступать в районе Работино и Вербового, а неустановленные подразделения 42-й мотострелковой дивизии, по сообщениям, действуют на запорожском направлении.

Напомним, пилот украинского дрона из 36-й бригады в Крынках с помощью квадрокоптера установил флаг Украины. Это стало возможным благодаря операции, проведенной командой дроноводов несколькими днями ранее, в ходе которой ликвидировали наиболее опасного российского оператора.

Ранее сообщалось, что на левобережье Херсонской области российские оккупанты реализуют "мясные штурмы" без использования техники.