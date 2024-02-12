Израиль освободил двух заложников в секторе Газа: детали операции

Совместная операция подразделений ЦАХАЛ, ШАБАК, ЯМАМ и авиации позволила освободить двух заложников, которых боевики ХАМАС захватили в первый день вторжения.

В секторе Газа удалось освободить двух заложников Луиса Норберто Хара и Фернандо Симона Мармана. Детали спецоперации рассказал официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. Об этом сообщает израильское русскоязычное издание Newsru.co.il.

В ночь на 12 февраля в рамках операции подразделений ЦАХАЛ, службы безопасности ШАБАК и спецподразделений ЯМАМ провели операцию по освобождению заложников. Она поддерживалась интенсивными ударами Воздушных сил. Операция состоялась на юге сектора Газа. Все началось в 1:49 по местному времени. Бойцы ворвались в здание в центре Рафиаха. Там удерживали пленных Луиса и Фернандо. Бойцы ЯМАМ вступили в бой с многочисленными террористами. Во время операции один израильский военный получил легкое ранение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что оба заложника были захвачены боевиками 7 октября, в первый день начала войны. Луису Норберто Хару 70 лет, а Фернандо Симону Марману — 60 лет. Их захватили в Нир-Ицхаки. Операция длилась два часа. Подавить огонь боевиков помогала авиация. Спасенных гражданских эвакуировали на вертолетах.

"Если вы меня слышите, знайте, что мы полны решимости вернуть вас домой, и мы не упустим ни одной возможности. Мы ни на минуту не забываем, что 134 похищенных все еще удерживаются в секторе Газа", — обратился к другим пленным Хагари во время выступления.

Министр обороны Израиля Йоав Галант дал высокую оценку действиям бойцов ЦАХАЛ и сотрудников ШАБАКа, участвовавших в спецоперации.

Напомним, 7 февраля СМИ писали, что происходит сейчас в секторе Газа, где продолжается наземная операция военных.

30 января СМИ писали, что в ЦАХАЛ считают, что ликвидация ХАМАСа продлится весь 2024 год.