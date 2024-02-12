Арест средств уклонистов от мобилизации: адвокат рассказал, как это будет происходить (видео)

За игнорирование повестки мужчинам будут присылать требование, а санкции будут применяться в случае ее невыполнения в 15-дневный срок, рассказал адвокат Сергей Савинский.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации для мужчин будет несколько видов наказаний за уклонение от призыва. В частности, ограничение права управлять транспортным средством, выезда за границу и арест средств и других ценностей. Адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский в интервью "РБК-Украина" рассказал, как это будет работать.

Если мужчин получит повестку и не явится по ней, ему будет направляться требование. Однако в случае его невыполнения в 15-дневный срок к гражданину могут применить соответствующие санкции. По словам адвоката, такое постановление выносит суд. В частности, постановление является исполнительным документом и подается государственному исполнителю, который выносит постановление.

"Постановление может содержать или наложение ареста, например, на средства. Там очень интересно прописали и об электронных кошельках. Поэтому те, кто криптовалютами пользуется, так немного напряглись", — сказал Сергей Савинский.

Он отметил, что пока сложно сказать, насколько удастся это реализовать, поскольку состоится только второе чтение законопроекта о мобилизации, тогда как, возможно, будет и третье.

Адвокат добавил, что исполнитель выносит постановление, оно вносится в автоматизированную систему исполнительного производства, и к лицу может применяться одна из трех мер за то, что оно не явилось в ТЦК по повестке и не выполнило требование.

Напомним, юрист Ростислав Кравец рассказал о двух категориях военнообязанных граждан — мужчины, прошедшие военную службу и получившие военно-учетную специальность; мужчины, не получившие военно-учетной специальности или не служившие.

Ранее адвокат Сергей Савинский заявил, что согласно новому законопроекту о мобилизации повестки можно будет вручать во всех местах. Также вызов в ТЦК будет присылаться в электронный кабинет.