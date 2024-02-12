Россия принципиально не меняет морпехов 501 батальона, — сестра пленного

За последние 14 месяцев был обменен только один боец 501 батальона 36 бригады морской пехоты.

Россия отказывается возвращать в Украину морских пехотинцев — представителей 501 отдельного батальона морской пехоты 36 бригады. За последние 14 месяцев был обменен лишь один боец 501 батальона. Об этом в интервью Фокусу говорит сестра украинского военнопленного Мария Черникина.

"Это произошло 3 января 2024 года. И то, говорят, случайно. Я общаюсь с психологом, мне говорят: "Держитесь, так нельзя, что вы будете делать, если он не вернется?" А у меня такого даже в мыслях нет. Он вернется, и я буду рядом", — говорит она.

Брат Марии — Олег Нечаев, матрос, водитель 501 батальона. С начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь. В плен попал 4 апреля 2022 года. В тот день вечером российские медиа опубликовали видео, на котором несколько десятков украинских военных шли с поднятыми руками, и сообщили: в плен сдалась часть бойцов морской пехоты. Впоследствии выяснилось, что речь идет о более 260 морских пехотинцев 501 батальона.

"От представителей государственных структур я постоянно слышу, что защитников Мариуполя очень трудно менять. Представителей полка "Азов" также пока нет в списках. Возможно, потому что они попали не просто первые, защитники Змеиного также попали в плен в первый день, но в отличие от них, которые были изолированы на острове, а эти попали под огонь в Мариуполе, и держали его. Россия пытается обвинить защитников Мариуполя в военных преступлениях, вы же знаете, что так называемые приговоры в оккупации и РФ выносятся, их большинство, именно в отношении них", — говорит Мария Черникина.

Ранее сообщалось, что в 2024 году уже состоялось три обмена военнопленными между Россией и Украиной. В частности, 8 февраля РФ вернула сто защитников. Среди них были и защитники Мариуполя. Однако большинство их до сих пор остается в плену.

31 января состоялся 50 обмен пленными. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, самому старшему из освобожденных защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему скоро будет 21.

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