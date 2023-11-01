"Суд" в Донецке отправил за решетку пленных бойцов ВСУ: в Украине отреагировали (фото)

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, действия россиян являются незаконными, ведь на Донецкую область, как и все другие захваченные регионы, распространяется юрисдикция украинских судов.

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Во временно оккупированном Донецке "суд" приговорил к лишению свободы трех украинских военнопленных, которые участвовали в боевых действиях на территории Мариуполя. Об этом сообщил Следственный комитет России 1 ноября.

Речь про Дмитрия Добровольского, Александра Ромашина, а также Олега Колмычевского. Первые два "получили" по 30 лет колонии, а вот третий военнослужащий был "осужден" на пожизненное лишение свободы.

В "ведомстве" отметили, что Следственный комитет России якобы собрал доказательства, которых достаточно для вынесения приговоры. Каждого из них "суд" признал виновным "в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух и более лиц". Более того, в "суде" считают, что это было совершено организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.

В Донецке "суд" лишил свободы украинских военных Фото: Скриншот В Донецке "суд" лишил свободы украинских военных Фото: Скриншот В Донецке "суд" лишил свободы украинских военных Фото: Скриншот

"Следствием и судом установлено, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года личный состав 37 отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и состоящие в нем на службе Колмычевский, Добровольский и Ромашин располагались на боевых позициях в Мариуполе. В указанный период времени Добровольский и Ромашин по приказу Колмычевского задерживали и расстреливали и огнестрельного автоматического оружия мирных граждан, замеченных недалеко от их боевой позиций", — говорится в сообщении.

Всего были якобы убиты семь мужчин и одна женщина, заявили в "суде".

"Суд" в Донецке вынес приговор бойцам ВСУ: реакция Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале назвал произошедшие в оккупированном Донецке события незаконными и происходит это уже не в первый раз.

"Еще раз подчеркиваю, объявленные приговоры осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями и являются незаконными. Такой "суд" — это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России", — заявил омбудсмен.

В Донецке "суд" лишил свободы украинских военных Фото: Скриншот

Отдельно Дмитрий Лубинец отметил, что подобные приговоры являются грубым нарушением Женевской конвенции. Донецкая область в ее административных границах, включая областной центр, является территорией Украины, поэтому на них распространяется юрисдикция украинских судов.

"Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории. Мировое сообщество должно усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских граждан", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 28 октября сообщалось, что россияне "завербовали" пленных бойцов ВСУ в свои "добровольческие формирования". Около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний, как информируют американские аналитики, оказались в так называемом "добровольческом" батальоне "Богдан Хмельницкий".