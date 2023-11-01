"Суд" у Донецьку відправив за ґрати полонених бійців ЗСУ: в Україні відреагували (фото)

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, дії росіян є незаконними, адже на Донецьку область, як і всі інші захоплені регіони, поширюється юрисдикція українських судів.

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У тимчасово окупованому Донецьку "суд" засудив до позбавлення волі трьох українських військовополонених, які брали участь у бойових діях на території Маріуполя. Про це повідомив Слідчий комітет Росії 1 листопада.

Мова про Дмитра Добровольського, Олександра Ромашина, а також Олега Колмичевського. Перші двоє "отримали" по 30 років колонії, а ось третій військовослужбовець був "засуджений" на довічне позбавлення волі.

У "відомстві" зазначили, що Слідчий комітет Росії нібито зібрав докази, яких достатньо для винесення вироку. Кожного з них "суд" визнав винним "у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вбивстві двох і більше осіб". Ба більше, у "суді" вважають, що це було скоєно організованою групою, з мотивів політичної та ідеологічної ненависті.

У Донецьку "суд" позбавив волі українських військових Фото: Скриншот У Донецьку "суд" позбавив волі українських військових Фото: Скриншот У Донецьку "суд" позбавив волі українських військових Фото: Скриншот

"Слідством і судом встановлено, що з 24 лютого до 12 квітня 2022 року особовий склад 37 окремого мотопіхотного батальйону "Запоріжжя" 56 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ та Колмичевський, Добровольський і Ромашин, які перебували в ньому на службі, розташовувалися на бойових позиціях у Маріуполі. У зазначений період часу Добровольський і Ромашин за наказом Колмичевського затримували і розстрілювали з вогнепальної автоматичної зброї мирних громадян, помічених неподалік від їхніх бойових позицій", — ідеться в повідомленні.

Загалом було нібито вбито сімох чоловіків і одну жінку, заявили в "суді".

"Суд" у Донецьку виніс вирок бійцям ЗСУ: реакція України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі назвав події, що відбулися в окупованому Донецьку, незаконними і відбувається це вже не вперше.

"Ще раз наголошую, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес і черговий військовий злочин Росії", — заявив омбудсмен.

У Донецьку "суд" позбавив волі українських військових Фото: Скриншот

Окремо Дмитро Лубінець наголосив, що подібні вироки є грубим порушенням Женевської конвенції. Донецька область в її адміністративних межах, включно з обласним центром, є територією України, тому на них поширюється юрисдикція українських судів.

"Тільки вони мають право здійснювати правосуддя на цій території. Світова спільнота має посилити тиск на агресора, щоб припинити практику засудження фейковими судами українських громадян", — підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що росіяни "завербували" полонених бійців ЗСУ у свої "добровольчі формування". Близько 70 українських військовополонених із різних російських колоній, як інформують американські аналітики, опинилися в так званому "добровольчому" батальйоні "Богдан Хмельницький".