Парни дома: в сети показали трогательный ролик, как в Украине встречали пленных из РФ (видео)

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, всего удалось вернуть 3135 военных, однако впереди еще много работы, так как украинские защитники продолжают удерживаться в российском плену.

Related video

Украина вернула из российского плена сотню своих защитников. На видео, опубликованном Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, запечатлены моменты первой встречи освобожденных защитников с родными и близкими.

"Украина спасла из плена еще сотню своих защитников. Сегодня в свои семьи возвращаются нацгвардейцы и пограничники, тероборонцы и защитники "Азовстали", — сообщается в заявлении Координационного штаба.

На видеозаписи защитники проявляют искреннюю радость, обнимаются с близкими, делятся новостями и звонят своим родным. На кадрах видно, как военные разворачивают флаг с надписью "Мариуполь — это Украина".

Сколько всего украинских защитников удалось освободить

Как рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов после возвращения сотни защитников, всего удалось вернуть 3135 человек.

"Это впечатляющие цифры. Но еще много работы, много парней удерживаются в плену и мы будем работать и дальше. Это рабочий процесс, как вы видите сами, немного затянулось по времени, но важным является только результат. Парни тут, они дома. Это и есть лучший показатель работы", — подчеркнул Буданов.

Украина вернула 100 военных из российского плена

Вечером 8 февраля стало известно, что Украина вернула 100 защитников из российского плена. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все освобожденные — рядового и сержантского состава. Среди них 84 воина защищали Мариуполь.

Напомним, предыдущий 50-ый обмен пленными состоялся 31 января. Из российского плена домой тогда вернулись 207 украинцев. Почти половина из них — защитники Мариуполя.