Хлопці вдома: у мережі показали зворушливий ролик, як в Україні зустрічали полонених із РФ (відео)

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, загалом вдалося повернути 3135 військових, однак попереду ще багато роботи, оскільки українські захисники продовжують перебувати в російському полоні.

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Україна повернула з російського полону сотню своїх захисників. На відео, опублікованому Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, зафіксовано моменти першої зустрічі звільнених захисників із рідними та близькими.

"Україна врятувала з полону ще сотню своїх захисників. Сьогодні у свої сім'ї повертаються нацгвардійці та прикордонники, тероборонці та захисники "Азовсталі", — повідомляється в заяві Координаційного штабу.

На відеозаписі захисники проявляють щиру радість, обіймаються з близькими, діляться новинами й телефонують своїм рідним. На кадрах видно, як військові розгортають прапор із написом "Маріуполь — це Україна".

Скільки всього українських захисників вдалося звільнити

Як розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов після повернення сотні захисників, загалом вдалося повернути 3135 осіб.

"Це разючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців утримуються в полоні, і ми працюватимемо й надалі. Це робочий процес, як ви бачите самі, трохи затягнувся за часом, але важливим є тільки результат. Хлопці тут, вони вдома. Це і є найкращий показник роботи", — наголосив Буданов.

Україна повернула 100 військових із російського полону

Увечері 8 лютого стало відомо, що Україна повернула 100 захисників із російського полону. За словами президента України Володимира Зеленського, усі звільнені — рядового та сержантського складу. Серед них 84 воїни захищали Маріуполь.

Нагадаємо, попередній 50-ий обмін полоненими відбувся 31 січня. Із російського полону додому тоді повернулися 207 українців. Майже половина з них — захисники Маріуполя.