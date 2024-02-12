"Надеемся, окончательно долетался": в РФ заметили подбитый в Украине Су-34, — соцсети (фото)

Бомбардировщик, который везли в Россию, посечен обломками. В частности, поврежден бок самолета рядом с кабиной пилота.

В Украину "долетался" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подбитый самолет заметили во время транспортировки в РФ из Украины. Об этом пишет "Военный курьер".

"На России заметили посеченный истребитель-бомбардировщик Су-34, который в разобранном виде перевозили на ремонт. Надеемся, что он уже окончательно долетался", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как бомбардировщик везут по дороге, вероятно, на ремонт. На видео видно, что боковая сторона рядом с кабиной пилота посечена обломками. В металле видны немалые дыры после попаданий.

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Куда именно транспортировали истребитель и подлежит ли он ремонту, неизвестно.

Напомним, что 30 января в командовании ВСУ сообщили, что ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34 в небе над Луганской областью.

29 января в пресс-службе ГПСУ сообщили, что в Донецкой области вблизи Авдеевки боец ГПСУ с позывным "Стоход" сбил вражеский Су-34, который атаковал их позиции.

6 января бойцы ВСУ сообщали, что после того, как ВСУ уничтожили на Херсонщине три вражеских самолета Су-34, оккупанты перестали атаковать украинские позиции управляемыми авиабомбами.