Российские войска хотят перерезать логистику ВСУ, чтобы усложнить ротацию войск и снабжение украинских бойцов. В ВСУ заявили, что на Авдеевское направление перебросили свежие силы.

Ситуация в Авдеевке остается сложной для украинских защитников. Несмотря на огромные потери, российские войска не прекращают штурмовых действий. Фокус собрал, что известно о битве за населенный пункт.

Российские войска продолжают давить на Авдеевку. Последние несколько дней аналитики DeepState фиксируют продвижение ВС РФ на этом участке.

Карта боев за Авдеевку по состоянию на 5 февраля Фото: deepstatemap.live Карта боев за Авдеевку по состоянию на 12 февраля Фото: deepstatemap.live

По словам командира 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Рюмшина, ВС РФ перестали использовать на Авдеевском направлении "мясные штурмы". Теперь враг перешел к тактике небольших штурмовых групп при поддержке авиации. Причина — оккупанты не могут поддерживать постоянный темп "мясных штурмов".

"Сейчас "мясными волнами" уже не пытаются забросать, нет столько людей. Пытаются прощупывать нашу оборону малыми штурмовыми группами, работает авиация, наши воины стойко стоят на позициях", — заявил офицер.

Кадры с украинского танка, который бьет оккупанта на окраинах Авдеевки

В утренней сводке Генерального штаба от 12 февраля указывается, что оккупанты нанесли авиаудары по ряду населенных пунктов и Авдеевке в частности. За сутки состоялось 100 боевых столкновений, из которых 23 атаки были в районе Авдеевки.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", — указывают в сводке Генштаба.

Спикер Пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона сообщил, что РФ пытается прорваться южнее коксохимического завода и карьера в Авдеевке. Их цель — перерезать логистические пути поставок. Если им это удастся, то защитникам будет гораздо сложнее проводить ротацию и обеспечивать силы.

"Если они выйдут ближе к той артерии снабжения, той дороге, которая проходит мимо коксохимического завода, чуть западнее, то снабжение, логистика, замена и усиление наших подразделений в операционном районе Авдеевки будет очень затруднено", — объяснил Лыховий.

Потери ВС РФ более чем в 10 раз выше, чем у ВСУ – OSINT

Российская армия за 4 месяца активных штурмовых действий потеряли 655 единиц техники, тогда как Силы обороны — 55. О том, насколько велики потери в танках, говорит следующий факт: каждый 10-й потерянный танк ВС РФ был подбит или уничтожен именно на Авдеевском направлении.

OSINT-аналитик Naalsio ведет подсчет потерь по фото- или видеоданным. ВС РФ потеряли 222 танка, что превосходит общее количество танков во всей Франции. Французская армия, по данным справочника Military Balance 2023, имела на вооружении 215 Leclerc.

Общий список потерь российских войск на Авдеевском направлении

Силы обороны укрепили Авдеевку свежими силами

11 февраля командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Авдеевское направление отправили свежие силы.

"Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен, в частности, и наши свежие силы, которые вступили в бой", — отметил Тарнавский.

Также он добавил: что за сутки 10 февраля украинские защитники уничтожили: