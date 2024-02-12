Сбросили с самолета: в США необычно запустили имитатор баллистической ракеты (видео)

Воздушные силы испытывали комплекс ПРО Aegis. Для этого сбросили имитатор баллистической ракеты на поддоне с парашютами.

Агентство противоракетной обороны США показало пуск макета баллистической ракеты из грузового отсека транспортного самолета C-17A Globemaster III. Об этом сообщает The War Zone.

Во время испытания противоракетной обороны у побережья Гавиев, которое получило название Stellar Sisyphus. В испытаниях участвовали корабли класса USS McCampbell, USS Jack H. Lucas и комплекс Aegis Ashore с новым радаром AN/SPY-6(V)1 AMDR.

Тестировали комплексы пуском баллистических ракет. На учениях применили имитацию баллистической ракеты средней дальности. Ее запустили с помощью поддона, который сбросили с C-17. Поддон оборудовали тремя большими парашютами, которые позволили ракете стабилизироваться в вертикальном положении. Во время замедленного падения заработал ракетный двигатель. Затем в видео показали, как корабль USS McCampbell запустил зенитную ракету SM-3 Block IIA, который лежит в основе ПРО Aegis.

Камера из имитатора баллистической ракеты

"Проведенная у побережья Тихоокеанского ракетного полигона, Кауаи, Гавайи, первая часть этого многосенсорного испытания успешно продемонстрировала, что система вооружений Aegis отслеживает и различает сложную целевую сцену баллистической ракеты средней дальности и применяет контрмеры", — объясняет MDA общие цели испытаний.

Из-за обострения в Черном море существует потребность улучшить защиту военных кораблей от баллистических ракет. Даже не слишком технологичные ракеты йеменских хуситов представляют угрозу для флота.

Напомним, 23 января СМИ писали, что в Польше отправили на модернизацию новейший комплекс ПРО Aegis.

9 февраля Специальные силы США объявили конкурс на беспилотные дроны воздушного базирования.