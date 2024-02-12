В этом году Украина изготовит тысячи дальнобойных беспилотников, — Федоров

По словам министра цифровой трансформации, недавняя серия ударов по нефтяным объектам в Российской Федерации отражает усилия правительства в содействии производству дронов дальнего радиуса действия.

В этом году Украина планирует изготовить тысячи беспилотников большой дальности. Кроме того, уже существует 10 компаний, создающих дроны, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters.

В издании отмечают, что 33-летний министр цифровой трансформации был "в центре усилий Украины" по развитию частных военных стартапов для инноваций и развития индустрии беспилотников, поскольку война продолжается третий год и Украина ищет новые способы дать отпор российским войскам.

"Растет категория дальних беспилотников-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1 000 километров. Два года назад такой категории не существовало вообще", — рассказал Федоров.

По его словам, недавняя серия ударов по нефтяным объектам в Российской Федерации отражает усилия правительства в содействии производству дальнобойных беспилотников.

Федоров добавил, что в прошлом году в рамках инициативы BRAVE1 военным технологическим стартапам было выделено около 2,5 миллионов долларов в виде грантов, а в 2024 году эта сумма увеличится в десять раз.

"Будем бороться за то, чтобы финансирование еще больше увеличилось", — заверил он.

Также министр отметил, что согласен с оценкой начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев достиг "определенного паритета" с Москвой в производстве беспилотников дальнего радиуса действия.

"Нам нужно действовать антибюрократическим способом. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся и в дальнейшем делать ставку на это, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", — подчеркнул он.

Напомним, 11 февраля Михаил Федоров уже заявлял, что Украина догнала Российскую Федерацию по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. В этом вопросе Украина будет дальше масштабироваться. Также ожидается появление улучшенной версии морского дрона MAGURA.

10 февраля сообщалось, что ВС РФ начали применять "умные" дроны с машинным зрением. Машинное зрение не имеет особо общего с искусственным интеллектом, однако "умные" дроны могут обходить РЭБ и самостоятельно долетать до цели.

31 января лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что российские дроны с машинным зрением опасны для украинских военных, поскольку они игнорируют средства РЭБ.