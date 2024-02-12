Су-34 на грузовике: эксперты оценили степень повреждения российского самолета (видео)

По одной из версий, российский фронтовой бомбардировщик мог попасть под удар украинкой ПВО, так как на фюзеляже видны следы, предположительно, от поражающих элементов.

В сети появились кадры, на которых водитель автомобиля снимает, как в России на грузовике перевозят разобранный фронтовой бомбардировщик Су-34. Самолет, судя по всему, получил повреждения и ее везли на ремонт. Видеоролик прокомментировали обозреватели Defence 24, оценив степень повреждения российской машины.

Прежде всего было отмечено, что самолет был окрашен в типичный сине-зеленый камуфляж. На прицепе находился сам фюзеляж без крыльев и стабилизаторов, также отсутствовала носовая часть с радиокуполом. На самолете были аккуратно закрашены или заклеены маркировки, которые могли бы дать подсказку, из какого подразделения он прибыл. В связи с этим, пишут эксперты, сложно определить по какой причине самолет везли на ремонт.

"Одна из версий заключается в том, что Су-34 просто износился в результате интенсивной эксплуатации", — предположили польские обозреватели.

В пользу этой версии говорит интенсивность использования российской авиации в зоне боевых действий в Украине. И хотя российские военные пытаются беречь свои самолеты, взлеты, посадки и часы, проведенные в воздухе, сами по себе приводят к износу машины и установленных на нем компонентов.

Вторая версия заключается в том, что самолет получил повреждения во время выполнения боевой задачи. Проще говоря машина могла попасть под обстрел украинских средств ПВО. Эта версия выглядит более правдоподобно, поскольку при внимательном просмотре можно обнаружить следы в фюзеляже, предположительно, от поражающих элементов.

Кроме того, этот Су-34 мог находиться на авиабазе в Морозовске, которая попала под удар украинских сил 20 декабря. По данным украинских источников, два Су-34 должны были быть полностью уничтожены и до 10 повреждены, однако подтверждения этой информации пока нет.

"На сегодняшний день подтверждения этой информации не получено, кроме одной фотографии Су-34 с незначительными повреждениями горизонтального стабилизатора. Не исключено, что снятая машина — один из этих самолетов", — подытожили в Defence 24.

Напомним, в Челябинске в начале января арестовали 16-летнего подростка, которого обвинили в поджоге боевого самолета на аэродроме Шагол. Вероятно, речь идет об уничтожении тактического бомбардировщика Су-34.