"Нам и Украине нужны американцы": Rheinmetall анонсировал производство 700 тыс. снарядов до 2025-го

Руководитель корпорации отметил, что они в процессе удвоения или даже утроения пороховых мощностей, которые нужны для зарядов к артиллерийским снарядам.

В 2025 году оборонный концерн Rheinmetall намерен выйти на показатель производства в 700 тысяч снарядов единиц в год. Об этом заявил руководитель корпорации Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt.

Он рассказал подробности относительно своего плана о том, как Европа может помочь Украине с большим количеством боеприпасов. Корпорация готова увеличить производственные мощности по производству именно артиллерийских снарядов.

Армин Паппергер отметил, что сейчас компания в процессе удвоения или даже утроения пороховых мощностей, которые нужны для зарядов к артиллерийским снарядам. По его словам, к следующему году Rheinmetall сможет производить достаточно для поставок в Европу.

"В целом мы хотим производить до 700 000 артиллерийских снарядов в год до 2025 года", — пояснил он.

В дополнение к заводам в Испании и Венгрии, ядром расширения является завод Rheinmetall в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. Вместе с канцлером Олафом Шольцем Паппергер хочет начать обсуждение в понедельник. Ранее немецкий политик призвал предоставить новую помощь Украине в США.

Из-за внутриполитических конфликтов между демократами и республиканцами существует угроза снижения поддержки Украины. С точки зрения Паппергера, это может стать серьезной проблемой для безопасности Европы.

"Нам и Украине нужны американцы, которые имеют большие резервы", — сказал руководитель Rheinmetall.

Напомним, 6 февраля Rheinmetall объявил, что планирует поставить Украине десятки тысяч боеприпасов и технику. Крупнейший немецкий производитель оружия заключил контракт на поставку украинским военным 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и двух Leopard 1 для обучения.