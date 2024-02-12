По словам американского журналиста, президент РФ якобы готов находить компромисс в вопросах международной политики в ходе дипломатических процессов.

Президент России Владимир Путин выразил готовность принять значительные уступки в отношении войны в Украине. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает российское издание ТАСС.

"Конечно. Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он в их числе", — сказал он.

По словам американского журналиста, он провел неофициальную беседу с российским лидером после интервью, однако детали этой беседы не были разглашены.

В ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном, Президент Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для диалога по Украине, однако после прерывания переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не планирует инициировать следующий шаг.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что не стоит думать, что причиной продолжения военных действий между Украиной и Россией является исключительно отсутствие переговоров. По его мнению, простого решения вопроса военных конфликтов между этими двумя странами не стоит ожидать.

Напомним, 14 декабря Джеймс Ставридис заявил, что ближайшее будущее Украины будет зависеть от того, продолжат ли США и Европейский союз оказывать военную помощь Киеву в достаточных количествах.