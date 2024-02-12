Польша усиливает свою армию для противостояния РФ, — The Times

По словам журналистов, конечная цель страны — общая численность армии в 300 000 человек, что позволит Польше стать крупнейшей сухопутной армией НАТО в Европе.

За последние 10 лет численность польских вооруженных сил выросла вдвое — с 95 000 до 200 000 человек. Главной целью усиления армии является достижении общей численности армии в 300 тысяч человек, что сделает Польшу крупнейшей сухопутной армией НАТО в Европе. Об этом сообщает издание The Times.

По данным источника, польские власти планируют создать арсенал, включающий 1600 боевых танков, что превышает количество танков в распоряжении Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии в совокупности. Согласно прогнозам, в текущем году расходы на оборону в Польше составят 3% от ВВП, а некоторые оценки свидетельствуют о возможном превышении этого уровня до 4%, что станет самым высоким показателем в НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак с 2018 года и до конца прошлого года больше всего выступает за эти реформы и прямо говорит об их целях.

"Мы делаем это для того, чтобы создать такой уровень сдерживания, чтобы у Путина не было желания нападать на Польшу", — сказал он в интервью The Times.

Программа перевооружения Польши началась в конце 2018 года с двумя основными целями. Первая цель заключается в привлечении внимания и поддержки со стороны США в качестве главного гаранта безопасности Польши. Для этого предпринимается усилие по удвоению расходов на оборону и организации заказа значительного количества передового американского военного оборудования. Этот заказ включает в себя 366 танков M1 Abrams, 486 реактивных систем залпового огня Himars, а также не менее 32 боевых самолетов F-35.

Вторая цель программы перевооружения Польши заключается в масштабе. В отличие от западноевропейских стран, которые направляли миллиарды на высокотехнологичные, но крайне дорогостоящие системы, Польша уже задолго до 24 февраля 2022 года осознала, что в сухопутных войнах в Европе имеет значение действительно большое количество военной техники.

"Многие самопровозглашенные эксперты утверждали, что современная война будет вестись в основном в киберпространстве или с использованием легкой пехоты и беспилотных систем. Однако, как показала реальность, они ошибались… Сухопутные войска по-прежнему остаются важнейшим элементом вооруженных сил", — говорит Мариуш Блащак.

Возможность нападения РФ на страны НАТО: что известно

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что опасность со стороны России для НАТО выросла. Новые данные показывают, что РФ значительно нарастила возможности по производству военной техники.

14 января СМИ сообщили со ссылкой на секретные документы Бундесвера, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

1 февраля Румыния присоединилась к ряду стран НАТО, чьи высокопоставленные представители высказывают предостережения от возможного конфликта с Россией. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил, что его страна на данный момент не готова к возможной войне с Россией, но подчеркнул, что необходимо серьезно рассматривать данную угрозу.