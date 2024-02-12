"Через структуры ЧВК": в ГУР прокомментировали вероятность вербовки РФ наемников из Непала (видео)

Бывшие военные из третьих стран за 1,5-2 тысячи долларов, как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, идут воевать в состав войск РФ.

Материал CNN по вербовке Россией наемников показывает, насколько масштабной является эта проблема, но цифру в 15 тысяч наемников из Непала проверить сложно. Об этом в эфире "Київ24" сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

В большинстве цивилизованных стран мира наемничество запрещено. По его словам, такие кампании российских оккупантов не являются новостью, ведь с начала масштабного вторжения происходила соответствующая вербовка.

"Через структуры так называемых ЧВК, это "Вагнер", и не только", — пояснил представитель ведомства.

Вербовали наемников преимущественно из развивающихся стран, или имеющих низкий уровень доходов. В таких списках оказывались бывшие военнослужащие и правоохранители.

"Или тот кто, хочет за 1,5-2 тысячи долларов пожертвовать своей жизнью", — добавил он.

Россия вербует наемников из Непала: данные CNN

Российская Федерация, как сообщили журналисты CNN, завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие из них вернулись травмированными, а некоторые так и не вернулись. Им обещали зарплату не менее 2000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта.

По данным журналистов, один из непальских добровольцев 37-летний Рамчандра Хадка недавно вернулся в Непал после ранения на фронте в Украине. Он рассказал, что стал свидетелем ужасных сцен, и сожалеет о своем решении присоединиться к армии Кремля как иностранный наемник.

По его словам, он прибыл в Москву в сентябре 2023 года. После двух недель обучения его отправили на передовую в район Бахмута с пистолетом и базовой экипировкой.

Напомним, 9 февраля Юсов рассказал, что РФ заплатила за интервью Путина, чтобы провести спецоперацию. По его словам, интервью президента Владимира Путина западному журналисту — это информационно-психологическая операция, которая должна повлиять за зарубежных слушателей.