Один из завербованных боевиков заявил, что после двух недель обучения его отправили на передовую в Бахмут. Теперь он сожалеет о своем решении присоединиться к российской армии в качестве иностранного наемника.

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Российская Федерация завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие из них вернулись травмированными, а некоторые, так и не вернулись. Им обещали зарплату не менее 2000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта, сообщает CNN.

По данным журналистов, один из непальских добровольцев 37-летний Рамчандра Хадка недавно вернулся в Непал после ранения на фронте в Украине.

Он рассказал, что стал свидетелем ужасающих сцен, и сожалеет о своем решении присоединиться к армии Кремля в качестве иностранного наемника.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. У меня не было никаких возможностей для работы в Непале. Но оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не думали, что нас так быстро отправят на фронт и насколько ужасной будет ситуация", — заявил Рамчандра Хадка.

По его словам, он прибыл в Москву в сентябре 2023 года. После двух недель обучения его отправили на передовую в Бахмут с пистолетом и базовой экипировкой.

"В Бахмуте нет ни пяди земли, не пострадавшей от бомбежек. Все деревья, кусты и зелень… все исчезло. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что хочется плакать", — вспоминает он.

Хадку дважды направляли в Бахмут и провел там в общей сложности один месяц. Он получил пулевое ранение в бедро. После того, как его спасли и отвели на несколько сотен метров от линии фронта, в него попала шрапнель от кассетной бомбы.

"У меня до сих пор болит голова, когда я думаю об ужасных сценах, которые я видел в зоне боевых действий", — сказал он.

Некоторые боевики утверждают, что, хотя и пошли воевать за деньги, они не поддерживают вторжение России в Украину.

"Неправильно вторгаться в другую страну. Каждый имеет право на жизнь. Все страны должны уважать суверенитет другой страны. Неправильно, чтобы людей любой страны убивали таким отвратительным способом. Неправильно, когда десятки тысяч людей умирают ради интересов немногих", — сказал Хадка.

По данным источников CNN он является одним из 15 000 непальских мужчин, которые присоединились к армии Российской Федерации. ВС РФ предложили программу для иностранных боевиков, которая включала зарплату не менее 2000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта.

CNN отправило МИД России запрос о количестве непальцев, завербованных в российскую армию, и сколько из них погибло на данный момент. Однако ответ издание на данный момент не получило.

Напомним, 24 января сообщалось, что РФ завербовала наемников из Малайзии. В составе Вооруженных сил Российской Федерации были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где есть запрет на наемничество, рассказали координаторы подполья.